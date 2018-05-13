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В стране и мире | Парижский террорист оказался выходцем из Чечни

13.05.2018|11:21
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Мужчина, напавший с ножом на прохожих в центре Парижа, оказался 20-летним выходцем из Чечни. При нем не было документов, но полиции удалось установить его личность по отпечаткам пальцев, сообщает в воскресенье, 13 мая, французская радиостанция Europe 1 со ссылкой на свои источники.

Очевидцы отмечают, что злоумышленник при атаке кричал «Аллах акбар!» и беспорядочно бросался на людей. Правоохранительные органы начали расследование.

Инцидент произошел вечером в субботу. В результате один человек погиб, несколько получили ранения. Стражи порядка ликвидировали мужчину. Ответственность за случившееся взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Источник — lenta.ru
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Гость|13.05.2018 11:58|

У терроризма нет национальности . Ога

Гость|13.05.2018 12:22|

Тролль заранее уже трещит..

Гость|13.05.2018 12:27|

У организаций нет национальности, а вот у ее членов она есть.

Гость|13.05.2018 12:30|

По члену можно определить и национальность.

Гость|13.05.2018 13:13|

Гость писал(a):

По члену можно определить
вероисповедание, но неточно.

Гость|13.05.2018 13:15|

Тут ходишь и смотришь собаки с намордником или нет,а больше надо на людей-нелюдей приглядываться,накинуться могут.

Имя: Гость
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