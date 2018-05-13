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В стране и мире | Китай начал испытывать первый авианосец собственной разработки

13.05.2018|11:31
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Китай приступил к ходовым испытаниям первого авианосца собственного производства. Об этом в воскресенье, 13 мая, сообщает «Синьхуа».

По данным агентства, утром 13 мая авианосец покинул Даляньский судостроительный завод и отправился в тестовое плавание. Отмечается, что в ходе испытаний в первую очередь планируется проверить стабильность энергосистемы и другого оборудования судна. Как долго продлится плавание, не уточняется.

Второй китайский авианосец проекта 001A, который стал первым кораблем этого класса китайской разработки, спущен на воду в апреле 2017 года. Его строили с 2013 года. Ожидается, что в боевой состав флота он войдет в 2020 году после проведения комплекса сдаточных испытаний.

В настоящее время на вооружении ВМС Китая состоит один авианосец — «Ляонин», достроенный в КНР на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера «Варяг», купленного у Украины в конце 1990-х годов.

Проект 001A строился по образцу «Ляонина», однако имеет несколько большие размеры и ряд конструктивных изменений. Оба корабля оборудованы стартовыми трамплинами с углом отрыва соответственно в 14 и 12 градусов. Тип двигательной установки — паротурбинная.

Источник — lenta.ru
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Гость|13.05.2018 12:12|

Ждём в гости. У нас тоже набережную доделаю, сейчас испытания также идут. А потом приплывайте к Ростку!

Имя: Гость
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