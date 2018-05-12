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В стране и мире | Самойлова объяснилась за провал на «Евровидении»

12.05.2018|22:24
Печать

Певица Юлия Самойлова, которая представляла Россию на «Евровидении», считает справедливым вылет из конкурса. Об этом она рассказала в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

«Я посмотрела сейчас [выступление], потому что я специально не слушала, как я спела. Я знаю свои косяки, я вижу уйму ошибок. И это все не просто так: я не прошла», — сказала исполнительница.

По ее словам, она не видит в итогах полуфинала политического подтекста. Говоря о своей инвалидности, Самойлова призвала оценивать ее по профессиональным качествам. «Это конкурс не семейных ценностей, в конце концов. Конкурс музыкальный, вокальный», — подчеркнула артистка.

Самойлова спела песню I Won’t Break во втором полуфинале «Евровидения», прошедшем в Лиссабоне в ночь на 11 мая. По итогам голосования зрителей и жюри, артистка не попала в десятку финалистов. Ее выступление появилось на YouTube. На момент написания заметки ролик собрал 9 тысяч лайков и 53 тысячи дислайков. Поездка певицы в Португалию обошлась Первому каналу примерно в 15 миллионов рублей.

Источник — lenta.ru
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Гость|13.05.2018 09:25|

Старикам и инвалидам не место на таких конкурсах . То бурановские старухи , то педерасты ( билан ) , то инвалид ... Чо , молодых , здоровых и с нормальной ориентацией талантов не могут найти ? !

Гость|13.05.2018 09:26|

Как правильно сказали, переборщили в край, с попыткой надавить на жалость.

Гость|13.05.2018 09:27|

Походу там только такие.

Гость|13.05.2018 09:28|

Был бы голос а тут что то не ясное было.

Гость|13.05.2018 09:29|

Гость писал(a):

то педерасты ( билан )
забыл няшку лазарева. следующим от России поедет петь талантливая певица Бузова.

Гость|13.05.2018 11:05|

За то оба няшки заняли места первые... они в своей среде))))) а Самойлова облажалась по полной. Голоса нет, что лезть позориться-мечту исполнить она хотела. Я тоже дохрена о чем мечтаю

Гость|13.05.2018 11:37|

надо же как обьясняет .про песни можно и не обьяснять , лучше б обьяснили где рабочие места ,которые уже около 20лет все обещают . любят у нас переводить стрелки их безделия на кого то лишь бы про обещаловых не вспоминали .главное пристроены и хапают .руки никто не отдергивает

Гость|13.05.2018 12:16|

Чо , молодых , здоровых и с нормальной ориентацией талантов не могут найти ? !

Это конкурс певческих талантов, а не быков-производителей.

Гость|13.05.2018 12:25|

Фаринелли – кастрат, вот кого надо было послать, правда он в италии проживал.

Гость|13.05.2018 12:30|

penzainform.ru писал(a):

Я знаю свои косяки, я вижу уйму ошибок
Вопрос за чем туда поперлась.

Гость|13.05.2018 13:10|

А эти косяки нельзя было на репетиции увидеть??? Это не мечта, а капризы.

Гость|13.05.2018 16:17|

Призовые места занимали, или гомики(Билан, Лазарев, тАтУ) или фрики(Сердючка, Бурановские бабушки). Безоговорочную победу России может принести только Сергей Зверев, он, и то, и другое, да еще и певунец.

Гость|13.05.2018 16:25|

Послали бы уж лучше пенсионерку из хора Люблю Вашу мать...

Гость|13.05.2018 16:55|

Действительно кого послать? да вот хотя бы дусю агрегат, та бы точно не подкачала.

Имя: Гость
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