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В стране и мире | Умер Стивен Хокинг

14.03.2018|09:15
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Британский физик Стивен Хокинг умер на 77-м году жизни, сообщает в среду, 14 марта, The Guardian. Эту информацию подтвердила семья ученого.

«Мы глубоко опечалены тем, что наш отец сегодня скончался», — сообщили дети Хокинга Люси, Роберт и Тим.

Широкую известность Хокинг получил после того, как в апреле 1988 года была опубликована его научно-популярная книга «Краткая история времени». Она переведена на десятки языков и издана общим тиражом более 10 миллионов экземпляров. Ученый много внимания уделял и таким актуальным проблемам человечества, как глобальное потепление, состояние окружающей среды и социальное неравенство.

Главный научный результат Хокинга связан с описанием излучения черных дыр. Он высказал гипотезу о том, что черные дыры малой массы теряют энергию, испуская излучение по своему горизонту событий, и, в конце концов, «умирают».

Большую часть жизни физик провел в инвалидном кресле. Признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу, стали проявляться у Хокинга в начале 1960-х, когда ему было чуть больше 20 лет.

Источник — lenta.ru
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Гость|14.03.2018 10:32|

Хочешь повеселить Создателя - расскажи ему о космологической сингулярности!

Гость|14.03.2018 11:02|

Один из британских учёных...

Гость|14.03.2018 12:25|

Гость писал(a):

Хочешь повеселить Создателя - расскажи ему о космологической сингулярности!

Гость|14.03.2018 11:02|

Один из британских учёных...

Злобные мотьки и ватники злорадствуют, хотя у самих нет ни заслуг, ни званий и ничего создать в принципе не способны.

Имя: Гость
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