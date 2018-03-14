14.03.2018 | 09:41

Российская лыжница Анна Миленина победила в спринтерской гонке классическим стилем в категории «стоя» на Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Она преодолела дистанцию за 5 минут 11,1 секунды. Второй стала норвежка Вилде Нилсен, отставшая на 3,1 секунды. Бронза досталась канадке Натали Вилки (+3,2).

Для Милениной эта золотая медаль стала первой на Паралимпиаде-2018, для сборной России — шестой. До этого спортсменка завоевала три серебряные награды. 31-летняя лыжница шесть раз побеждала на Играх, семь раз становилась второй и трижды — третьей.

Паралимпийские игры в Пхенчхане проходят с 9 по 18 марта. Российская делегация состоит из 75 человек. Из них 30 атлетов и шесть спортсменов-ведущих. Спортсмены выступают под олимпийским флагом из-за дисквалификации Паралимпийского комитета России.