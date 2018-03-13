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В стране и мире | Бьорндалена приглашали выступать на Олимпиаде не за ту страну

13.03.2018|15:56
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Норвежский биатлонист и восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален рассказал, что мог оказаться на Играх в Пхенчхане в составе белорусской команды, но принял решение этого не делать. Об этом сообщается на сайте телеканала TV2.

Предложение от белорусской стороны было одобрено Международным олимпийским комитетом, однако 44-летний спортсмен отказался менять спортивное гражданство.

«Я много думал и принял окончательное решение. Я норвежец, и появляться на стадионе в форме сборной Белоруссии было бы сложно для меня. Не думаю, что это было бы правильно», — сообщил Бьорндален.

Норвежец не принял участие в Олимпиаде в Пхенчхане. Бьорндален не смог квалифицироваться на родине и не был включен в итоговый состав сборной. В начале марта стало известно, что норвежский атлет также отказался от участия в этапах Кубка IBU в Увате и в Ханты-Мансийске.

Бьорндален ассистировал белорусским спортсменам в откатке лыж на Олимпиаде в Пхенчхане. Жена спортсмена — биатлонистка Дарья Домрачева, выступавшая на Играх в составе сборной Белоруссии.

Помимо побед на Олимпиадах, норвежец является самым титулованным спортсменом в истории Кубков мира по биатлону. В его активе — 20 побед.

Источник — lenta.ru
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Гость|13.03.2018 16:31|

да на покой пока старичку

Гость|13.03.2018 18:28|

Астматики биатлонисты в Белоруссии не водятся.

Имя: Гость
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