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В стране и мире | Зарплаты чиновников уравняют

12.03.2018|17:17
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Система оплаты труда в российских министерствах и ведомствах должна быть унифицирована. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов, сообщает РБК.

«Эта идея министра о том, что в системе вне зависимости от того, работаешь ты в министерстве [экономического развития] или в другом ведомстве, оплата труда должна быть одинаковой», — сказал Шувалов.

«Чтобы люди не думали о потерях в заработке при переходе из одного ведомства в другое, в системе должна быть унифицированная система оплаты труда», — сказал чиновник.

Вопрос должен быть проработан при подготовке указа президента о системе органов исполнительной власти, считает Шувалов.

«После инаугурации всегда подписывается соответствующий указ — наша ответственность в эти несколько недель отработать с администрацией президента, чтобы это (унификация зарплат — прим. «Ленты.ру») заработало», — отметил он.

«Существует деление на ведомства, на самом верху — министерства, дальше — различные ведомства работают. Так вот, внутри системы должна быть унифицированная система оплаты труда. Это Максим Станиславович Орешкин (глава Минэкономразвития — прим. «Ленты.ру») продвигает, я поддерживаю его в этом, и наша общая задача сейчас в рамках комиссии по административной реформе и во взаимодействии с администрацией президента — довести до практического решения», — подчеркнул первый вице-премьер (цитата по ТАСС).

Минэкономразвития разрабатывает единый порядок выплаты премий, который будет зависеть от результатов каждого госслужащего. Действующий закон о госслужбе предусматривает, что размеры денежных поощрений определяются представителем нанимателя, а их максимальный размер не ограничивается.

Средняя заработная плата служащих федеральных госорганов в 2017 году выросла на 2,7 процента, до 118,8 тысячи рублей в месяц.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.03.2018 17:25|

penzainform.ru писал(a):

Средняя заработная плата служащих федеральных госорганов в 2017 году выросла на 2,7 процента, до 118,8 тысячи рублей в месяц.
Средняя ЗП чиновника должна быть 18 т.р., а по том народ по резульнатам его работы решает довать ему премию или нет

Гость|12.03.2018 17:41|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Средняя заработная плата служащих федеральных госорганов в 2017 году выросла на 2,7 процента, до 118,8 тысячи рублей в месяц.
Средняя ЗП чиновника должна быть 18 т.р., а по том народ по резульнатам его работы решает довать ему премию или нет
нет не так

она должна быть как МРОТ, А потом стимулирующие, за выполненную работу.

Гость|12.03.2018 19:19|

Депутатам, а особенно в Госдуме, нужно установить зарплату на уровне прожиточного уровня. Тогда посмотрим, как они разбегутся. Слишком уж они жируют. Каждый вечер по ТВ орут,в различных ток-шоу, как бабы базарные. Надоели такие депутаты и такие дискурсы по ТВ.

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