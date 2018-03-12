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В стране и мире | У самого богатого россиянина нашли больше всего госнаград

12.03.2018|13:08
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Совладелец «Северстали» Алексей Мордашов, которого Bloomberg называет богатейшим россиянином, удостоен самого большого количество государственных наград среди бизнесменов России. Об этом сообщает РБК.

В общей сложности Мордашова награждали пять раз: Знаком отличия «За благодеяние» (учреждена в 2012 году; присуждается за благотворительную деятельность), Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Орденом Александра Невского и Орденом Почета.

Первую награду («За заслуги перед Отечеством II степени») на тот момент 31-летнему Мордашову вручил еще Борис Ельцын в 1996 году с формулировкой «За заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд». Бизнесмен тогда работал первым заместителем генерального директора АО «Северсталь».

Мордашов стал единственным российским миллиардером, у которого пять наград. По четыре медали и ордена у президента «Лукойла» Вагита Алекперова, генерального директора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, владельца «Реновы» Виктора Вексельберга, председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова, у основателя USM Holdings Алишера Усманова и его партнера Владимира Скоча. Василий Анисомов (Coalco), Олег Дерипаска (Русал), Андрей Козицын (Уральская горно-металлургическая компания) и Дмитрий Пумпянский (Трубная металлургическая компания, Синара) получили по три награды.

Как отмечает РБК, чаще всего госнаграды вручаются бизнесменам с активами в металлургической или нефтегазовой отраслях. Награды обычно не получают строители и бизнесмены, занимающиеся ретейлом и наукоемкими технологиями. При этом близость к президенту России не влияет напрямую на количество наград. Например, владелец Volga Group Геннадий Тимченко, о котором Владимир Путин отзывался как о хорошем знакомом и друге, не имеет наград, а у главы «Роснефти» Игоря Сечина, который работал с Путиным еще в мэрии Петербурга, один орден.

Наличие госнаград, согласно закону, позволяет претендовать на государственную поддержку. Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени предполагает ежемесячные выплаты в размере 415 процентов соцпенсии (в 2017 году она была установлена на уровне 8 742 рублей). Предусмотрены выплаты для награжденных орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней — 330 процентов соцпенсии. За другие ордена и медали выплаты не предусмотрены. Однако, согласно постановлению пленума Верховного суда России, наличие госнаграды может служить смягчающим уголовное наказание обстоятельством.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.03.2018 13:21|

Довольная мырда у Мордашова

Гость|12.03.2018 13:24|

Могут себе позволить купить медали...

Гость|12.03.2018 13:52|

Так и местные состоятельные люди все при медалях и орденах...

Гость|12.03.2018 14:22|

ну и морда!

Дмитрий Н. Мотовилов|12.03.2018 14:31|

Гость писал(a):

Могут себе позволить купить медали...
Это просто пропуска на элитное кладбище. Настоящие награды совсем другие:

Гость|12.03.2018 14:46|

penzainform.ru писал(a):

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени предполагает ежемесячные выплаты в размере 415 процентов соцпенсии (в 2017 году она была установлена на уровне 8 742 рублей)
Мордашов и без добавок к пенсии перебьется.

Гость|12.03.2018 14:51|

Самая главная и мощная награда - реальные многомиллиардные деньги, остальное - мишура.

Гость|12.03.2018 14:55|

[Первую награду («За заслуги перед Отечеством II степени») на тот момент 31-летнему Мордашову вручил еще Борис Ельцын в 1996 году с формулировкой «За заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд». Бизнесмен тогда работал первым заместителем генерального директора АО «Северсталь».]А наши отцы по 40 лет отпахали в колхозах без наград, не заработав приличной пенсии и умерли в 60 с небольшим лет в1992г.

Гость|12.03.2018 14:57|

Все сразу в 1992-м ?

Гость|12.03.2018 18:29|

Было ваше(народа),стало наше (Мордашов) и ещё 96 миллиардеров,когда пришёл ОН было 6,а стало 96,причём у половины двойное гражданство.

Гость|12.03.2018 18:58|

Просто в детстве и молодости он очень любил носить значки,много значков.

Гость|12.03.2018 18:59|

не стыда не совести упыри

Гость|12.03.2018 20:10|

Гость писал(a):

Могут себе позволить купить медали...
Тем более за них платят ежемесячно,через годок еще и прибыль начнут приносить)))

Имя: Гость
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