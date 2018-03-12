12.03.2018 | 14:42

Пассажирский самолет разбился в международном аэропорту столицы Непала Катманду. Как сообщает NDTV в понедельник, 12 марта, это произошло во время посадки. Самолет выехал за пределы полосы и попал на футбольную площадку рядом с аэропортом, начался пожар.

На борту самолета находился 71 человек — 67 пассажиров и четыре члена экипажа. Из-под обломков удалось достать и направить в больницу около 20 пострадавших. Спасатели пытаются найти других выживших. В то же время, по информации журналистов, уже извлечены и тела погибших, на данный момент их восемь.

По данным Sky News, погибли 38 человек, спасти удалось 23, еще 10 пока числятся пропавшими.

Аэропорт Катманду закрыт. Все рейсы на 12 марта отменены.

Упавший лайнер принадлежит бангладешской авиакомпании US-Bangla Airlines. Она работает с 2014 года и осуществляет перевозки на самолетах Bombardier и Boeing. Сообщается, что разбившееся воздушное судно — 17-летний Bombardier DHC-8 (бортовой номер S2-AGU). Он выполнял рейс BS211 из столицы Бангладеш Дакки.