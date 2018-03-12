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В стране и мире | На месте крушения пассажирского самолета нашли выживших

12.03.2018|14:42
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Пассажирский самолет разбился в международном аэропорту столицы Непала Катманду. Как сообщает NDTV в понедельник, 12 марта, это произошло во время посадки. Самолет выехал за пределы полосы и попал на футбольную площадку рядом с аэропортом, начался пожар.

На борту самолета находился 71 человек — 67 пассажиров и четыре члена экипажа. Из-под обломков удалось достать и направить в больницу около 20 пострадавших. Спасатели пытаются найти других выживших. В то же время, по информации журналистов, уже извлечены и тела погибших, на данный момент их восемь.

По данным Sky News, погибли 38 человек, спасти удалось 23, еще 10 пока числятся пропавшими.

Аэропорт Катманду закрыт. Все рейсы на 12 марта отменены.

Упавший лайнер принадлежит бангладешской авиакомпании US-Bangla Airlines. Она работает с 2014 года и осуществляет перевозки на самолетах Bombardier и Boeing. Сообщается, что разбившееся воздушное судно — 17-летний Bombardier DHC-8 (бортовой номер S2-AGU). Он выполнял рейс BS211 из столицы Бангладеш Дакки.

Источник — lenta.ru
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Дмитрий Н. Мотовилов|12.03.2018 15:27|

Гость писал(a):

Катманду, как упал самолет. Вот и приехали спешащие. Кто понял жизнь тот не торопиться.
Так же будет и со спешащими в кресло президента. Включая Ветчинина и Болонкину.

Гость|12.03.2018 20:06|

penzainform.ru писал(a):

На борту самолета находился 71 человек — 67 пассажиров и четыре члена экипажа. Из-под обломков удалось достать и направить в больницу около 20 пострадавших.
Эти 20 скончаются в ближайшие дни.

Имя: Гость
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