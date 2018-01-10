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В стране и мире | В британской школе девочек запретили называть девочками

10.01.2018|11:53
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В средней школе для девочек Altrincham, расположенной в британском городе Манчестер, учителям запретили называть учениц девочками. Руководство учебного заведения решило использовать вместо этого гендерно-нейтральные слова, предает Daily Mail.

Директор школы Стефани Джил написала письмо родителям учеников, в котором объяснила подобное решение. По ее словам, это поможет чувствовать себя комфортно детям, которые не определились, кем они больше хотят быть, мальчиками или девочками, а также тем, кто впоследствии и вовсе решится на смену пола.

Родные учениц по-разному отреагировали на решение руководства школы. Некоторые родители признались, что просто не могли поверить, что директор написала об этом всерьез. «Это же нелепо! Мы и так живем в том веке, когда должны уважать разные взгляды людей, если это касается вопросов пола и сексуальной ориентации, то мы должны относиться к этому с пониманием. Но девочки так и должны оставаться девочками».

В настоящее время в школе, основанной в 1910 году, учатся 1 350 учениц в возрасте от 11 до 18 лет. Как отмечает издание, из самого названия учебного заведения слово «девочки» убирать не будут.

Источник — lenta.ru
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Гость|10.01.2018 12:27|

киборги на букву П в этой Британии!

Гость|10.01.2018 12:46|

Ширится растет заболевание

Гость|10.01.2018 12:58|

penzainform.ru писал(a):

По ее словам, это поможет чувствовать себя комфортно детям, которые не определились, кем они больше хотят быть, мальчиками или девочками, а также тем, кто впоследствии и вовсе решится на смену пола.
нуууууу... когда в курятнике нет петуха (на постоянной основе), то одна из куриц начинает вполне правдоподобно исполнять его роль... на количестве-качестве яиц это не отражается. проблема только с цыплятами - здесь без гостевого шпорного кавалера не обойтись. а у шакало(к) - там откуда не возьмись - отрастает муляж детородного мужского органа... такие вот капризы природы. прав таки Дарвин - англо-саксы точно произошли от какой то сильно-завистливой породы обезьян

Гость|10.01.2018 13:17|

Хотелось бы ссылку на оригинальную статью, желательно на английском.

Имя: Гость
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