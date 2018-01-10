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В стране и мире | Установлены правила господдержки ипотеки для семей с детьми

10.01.2018|12:28
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Правительство России утвердило правила субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам для семей с детьми. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно нововведениям, покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 родился второй или третий ребенок, могут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки до уровня 6 процентов годовых.

«Принятое решение позволит выдать гражданам, родившим второго и третьего ребенка, до 600 миллиардов рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой», — говорится в документе.

В декабре 2017-го газета «Коммерсантъ» писала, что ЦБ России опасается возникновения пузыря на рынке ипотеки и готов принять меры для ужесточения выдачи жилищных кредитов.

Президент России Владимир Путин в ноябре предложил ввести ежемесячные выплаты на рождение первенца.

По данным Центробанка, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в октябре 2017 года снизилась до исторического минимума — 9,95 процента.

Источник — lenta.ru
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Гость|10.01.2018 14:06|

Если за вранье у нас введут расстрел, то новостей явно поубавится.

Гость|10.01.2018 15:24|

А семьи в которых второй ребенок родился в декабре 2017г в поддержке не нуждаются????что за дискриминация

Имя: Гость
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