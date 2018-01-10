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В стране и мире | На двухлетнего ребенка в Приморье напал леопард

10.01.2018|12:20
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Леопард напал на двухлетнего ребенка в зоопарке села Борисовка под Уссурийском. Мальчика с рваными ранами и укусами доставили в больницу. Об этом в среду, 10 января, сообщается на сайте приморского управления МВД.

Установлено, что семья приехала из города Арсеньев в зоопарк на экскурсию. Когда родители отвлеклись на старшего четырехлетнего сына, младший близко подошел к загону с хищником. Тот схватил его лапами за голову.

«Мальчик подбежал к клетке с леопардом, в руках у него было ведерко, так как у нас можно кормить нехищных животных. Сам леопард небольшой и молодой: высота в холке — чуть выше колена, ему около года. Сотрудники, когда все произошло, увели старшего ребенка в теплое помещение, чтобы отвлечь его, а младшему вызвали скорую», — сказала РИА Новости представитель зоопарка Александра Попова.

В отношении родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. С мальчиком все в порядке.

Как добавляет РИА Новости, руководство зоопарка усилит ограждения по периметру клетки с леопардом.

Источник — lenta.ru
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Гость|10.01.2018 12:31|

леопард, главное, не пострадал?

Гость|10.01.2018 13:41|

леопарду мясо не докладывают

Гость|10.01.2018 18:39|

че def leppard то удалили? не нравится чтоли?

Имя: Гость
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