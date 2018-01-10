10.01.2018 | 12:20

Леопард напал на двухлетнего ребенка в зоопарке села Борисовка под Уссурийском. Мальчика с рваными ранами и укусами доставили в больницу. Об этом в среду, 10 января, сообщается на сайте приморского управления МВД.

Установлено, что семья приехала из города Арсеньев в зоопарк на экскурсию. Когда родители отвлеклись на старшего четырехлетнего сына, младший близко подошел к загону с хищником. Тот схватил его лапами за голову.

«Мальчик подбежал к клетке с леопардом, в руках у него было ведерко, так как у нас можно кормить нехищных животных. Сам леопард небольшой и молодой: высота в холке — чуть выше колена, ему около года. Сотрудники, когда все произошло, увели старшего ребенка в теплое помещение, чтобы отвлечь его, а младшему вызвали скорую», — сказала РИА Новости представитель зоопарка Александра Попова.

В отношении родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. С мальчиком все в порядке.

Как добавляет РИА Новости, руководство зоопарка усилит ограждения по периметру клетки с леопардом.