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В стране и мире | Чиновникам разрешили скрывать криптовалюту

10.01.2018|14:30
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Министерство труда разрешило чиновникам не указывать сведения о криптовалютах. Обновленные рекомендации о декларациях за 2017 год опубликованы на сайте ведомства.

«Формой справки не предусмотрено указание товаров, услуг, полученных в натуральной форме, а также виртуальных валют», — сказано в документе.

Как отмечает ForkLog, криптовалюты впервые упоминаются в рекомендациях Минтруда. Также издание полагает, что исключение цифровых валют из деклараций приведет к росту числа взяток в криптовалютах. Вместе с тем, добавляет ForkLog, такую взятку сложно легализовать.

В августе 2017 года три депутата Верховной Рады Украины задекларировали биткоины общей стоимостью 50 миллионов долларов.

Российским законодательством статус биткоина и других криптовалют не установлен, соответственно, не регулируется их оборот и налоговые вопросы. Минфин в ноябре 2017-го указывал, что граждане могут самостоятельно высчитывать НДФЛ при своих операциях с биткоинами и подавать эти сведения в налоговую инспекцию.

Источник — lenta.ru
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Гость|10.01.2018 15:04|

penzainform.ru писал(a):

Российским законодательством статус биткоина и других криптовалют не установлен, соответственно, не регулируется их оборот и налоговые вопросы.
Криптовалюты ,это теневая экономика,а теневая экономика вне закона,значит чиновник владеющий криптовалютой и не могущий доказать её чистое происхождение должен быть привлечён к уголовной ответственности.

Гость|10.01.2018 15:28|

Меня терзают смутные подозрения, что чинки давно уже майнуют спекулятивные криптодоходы под госкрышей...

Гость|10.01.2018 15:30|

то есть граждане должны платить, а чиновникам необязательно?

Гость|10.01.2018 15:31|

ворон ворону...

Гость|10.01.2018 16:01|

Красава! Теперь осталось только все бабло переконвертировать-калач!!! Главное, чтобы китайцы крипту не уронили,ежели что...

Впрочем, о чём это я? Кодак запустил свою криптовалюту. Ждём Мордовкоин или Буртасскоин,однако.

Гость|10.01.2018 17:15|

Гость писал(a):

Меня терзают смутные подозрения, что чинки давно уже майнуют спекулятивные криптодоходы под госкрышей...
Греф однозначно майнует, а крыша у него отличная.

Имя: Гость
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