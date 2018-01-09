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В стране и мире | В Сахаре снова выпал снег

09.01.2018|12:05
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В алжирском городе Айн-Сефра в пустыне Сахара второй год подряд выпал снег. Об этом сообщила алжирское издание TSA.

Снег выпал утром в воскресенье, 7 января. Толщина снежного покрова составляла примерно 40 сантиметров, однако уже к вечеру он растаял, так как температура воздуха составляла примерно пять градусов Цельсия.

Фотограф Карим Боучатата заснял необычное зрелище и выложил в своем Twitter-аккаунте.

За последние 37 лет снег выпадал в Сахаре всего три раза, последний раз — в конце 2016 года. Тогда снегопад длился сутки, а местные жители были очень сильно удивлены аномальным погодным явлением.

Сахара — крупнейшая пустыня на Земле. Она занимает около тридцати процентов Африканского континента, а ее площадь составляет приблизительно девять миллионов квадратных километров. Годовая норма осадков составляет от 80 до 100 миллиметров в разных районах пустыни.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.01.2018 12:19|

вполне неплохо еслибы в зиму в Пензе превалировала температура +25+40 круглогодично

Гость|09.01.2018 13:15|

Гость писал(a):

вполне неплохо еслибы в зиму в Пензе превалировала температура +25+40 круглогодично

Ах ты этакий, как можешь мысли крамольные иметь. Т Плюс разорится

Гость|09.01.2018 14:21|

Так вот где наш снег!!!

Гость|09.01.2018 14:23|

Мы рады за сахаринцев.В снежки поиграют.

Гость|09.01.2018 14:27|

Гость писал(a):

Ах ты этакий, как можешь мысли крамольные иметь. Т Плюс разорится
неа - не разорится - он будет холод продавать

Гость|09.01.2018 14:27|

Гость писал(a):

Мы рады за сахаринцев
Алжирцы тоже рады за Ваше знание географии, уважаемый евразиец

Гость|09.01.2018 14:59|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Мы рады за сахаринцев
Алжирцы тоже рады за Ваше знание географии, уважаемый евразиец
Да ... с юмором у Вас напряг. Будьте проще, улыбайтесь и радуйтесь за алжирцев.

Гость|09.01.2018 16:17|

Бидуины на верблюдах преодолеют и эту невзгоду.

Гость|09.01.2018 17:08|

Американские компании решили закупить партию именно российского сжиженного газа в связи с ростом цен на топливо по причине непогоды на восточном побережье Северной Америки.Российский СПГ транзитом через Британию будет доставлен в Штаты французской компаний «Engie». Конечным пунктом доставки станет Бостон, который пережил снежную бурю и понижение температуры. Теперь городу и штату Массачусетс грозит масштабное наводнение, которое уже началось в отдельных районах. Буквально несколько дней назад в США был зафиксирован абсолютный рекорд стоимости 1 тыс. кубометров газа. Она составила 6,3 тысячи долларов! Напомним, что в Европу Россия природный (трубный) газ продаёт примерно по 180 долларов за 1 тыс. кубометров.

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