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В стране и мире | Россиянам заменят хлеб на мясо

09.01.2018|14:26
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Глава Минтруда Максим Топилин предложил изменить состав потребительской корзины, снизив объем хлебных продуктов и картофеля и увеличив количество мяса и рыбы. Такое заявление министр сделал в интервью «Российской газете».

По словам Топилина, по некоторым позициям продуктовый набор потребительской корзины отстает от норм здорового питания, утвержденных министерством здравоохранения России в 2016 году. «В действующей корзине "перебор" хлебных продуктов и картофеля, — пояснил Топилин. — И, наоборот, маловато мясных и рыбных продуктов, овощей и фруктов», — сказал он. Министр добавил, что главной задачей новой потребительской корзины является приближение набора продуктов питания к оптимальному.

Глава Минтруда также не исключил изменение процентного соотношения долей продуктов питания (50 процентов) и долей непродовольственных товаров (25 процентов) и услуг (25 процентов). По его словам, в других странах уже перешли на иной порядок определения прожиточного минимума — устанавливается в процентах среднедушевого дохода. «Цифры берут разные — от 40 до 60 процентов медианного дохода в зависимости от экономических возможностей страны», — пояснил министр.

В настоящее время прожиточный минимум в России составляет около 43 процентов от среднедушевого дохода.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.01.2018 14:36|

penzainform.ru писал(a):

По его словам, в других странах уже перешли на иной порядок определения прожиточного минимума
Так в других странах и уровень жизни другой, может нам лучше его перенять?

Гость|09.01.2018 14:38|

penzainform.ru писал(a):

предложил изменить состав потребительской корзины
Вот он сейчас его изменит и мы сразу больше мяса и фруктов есть станем!

Гость|09.01.2018 14:44|

Гость писал(a):

Вот он сейчас его изменит и мы сразу больше мяса и фруктов есть станем!
и рыбы!

Гость|09.01.2018 14:55|

Гость писал(a):

Вот он сейчас его изменит и мы сразу больше мяса и фруктов есть станем!

и рыбы!

с мясом ишшо можно поверить - какой тама из кандидатов на 18 восхождение деревенских корней? а вдобавок и у оксфорда какой поплавок прикуплен - так он легко превратит рога и копыта в колбасу и котлеты... а рыбы... не иначе в компанию альпинистов японский шпиён затесался, под шумок - тама у них АЭС херосимо-нагасачит, так броёлерных селёдок поди и развели (надоть как то выкупить взад Сахалин, можно и Камчатку... а министеру энтому чё - задаток взял да и рекламирует

Гость|09.01.2018 15:00|

Вот он сейчас его изменит и мы сразу больше мяса и фруктов есть станем!

и рыбы!

Ага, осетров из Кузнецка...

Гость|09.01.2018 15:50|

penzainform.ru писал(a):

По его словам, в других странах уже перешли на иной порядок определения прожиточного минимума
Не патриотично министру ставить в пример загнивающий западpenzainform.ru писал(a):
в зависимости от экономических возможностей страны»
А если возможностей совсем нет?

Гость|09.01.2018 17:02|

Что говорят эти министры с миллионными зарплатами. Они хоть знают какая пенсия у простых смертных и сколько стоит рыба в магазине ?

Гость|09.01.2018 17:04|

Гость писал(a):

Так в других странах и уровень жизни другой, может нам лучше его перенять?
Там и чинуши с депутатами другие.

Гость|09.01.2018 17:19|

Верните советские ГОСТы и верните сначала МЯСО в мясные изделия.

Гость|09.01.2018 17:28|

Верните советские ГОСТы и верните сначала МЯСО в мясные изделия.

Тады твоей нищенской зарплаты не хватит на палку колбасы...

Гость|09.01.2018 17:34|

Гость писал(a):

больше мяса

Мясо есть вредно. В Китае даже приговаривали к смертной казни через поедание мяса. Приговоренного кормили одним мясом и он умирал через три недели.

Гость|09.01.2018 17:36|

Гость писал(a):

Верните советские ГОСТы и верните сначала МЯСО в мясные изделия.

Тады твоей нищенской зарплаты не хватит на палку колбасы...

На колбасу из туалетной бумаги тебе и так много платят.

Гость|09.01.2018 17:39|

Гость писал(a):

Мясо есть вредно
ага - и гитлер тоже как ты был вегетарьянцем. и чистоплюем - руки мыл - каждые 15 минут (хороший мальчик). а натура какая была тонкая - не выносил писка комаров (или звон мухи) и наступающую после их хм.... аннигиляции тишину

Гость|09.01.2018 17:48|

Свиной хрен тоже мясо.

Гость|09.01.2018 17:51|

Раньше был царём Никита, ели мясо мы из кита,

завтра будет Микоян, зажуём из обезьян

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Имя: Гость
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