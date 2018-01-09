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В стране и мире | Плохие результаты российских биатлонистов связали с допинг-скандалами

09.01.2018|12:04
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Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков высказал мнение о причинах низких результатов россиян на этапах Кубка мира по биатлону. Его слова приводит «Советский спорт».

«Возможно, на наших биатлонистов влияет психологический фактор. Все эти допинг-скандалы, отстранения не прошли бесследно», — сказал Чепиков.

Олимпийский чемпион также обратил внимание на ошибки при подготовке спортсменов. «Система выхода на один пик формы за сезон в корне неправильная. Ведь спортсмены из других стран держат оптимальную форму даже во время подготовительного периода. Важно, чтобы организм постоянно находился на пике высокого эмоционального состояния», — отметил он.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов 6 января также раскритиковал российских биатлонистов. Он назвал результаты спортсменов позором и унынием.

В декабре 2017 года россиянин Антон Шипулин стал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира во французском Анси. Больше российские спортсмены не завоевали медалей на турнире.

Источник — lenta.ru
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Гость|09.01.2018 14:09|

penzainform.ru писал(a):

Больше российские спортсмены не завоевали медалей на турнире
И больше без допинга не завоюют

Гость|09.01.2018 14:21|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Больше российские спортсмены не завоевали медалей на турнире
И больше без допинга не завоюют
Раньше жрали этот допинг все. А теперь элементарно боятся.Пожизненного отстранения. А то начинают выдумывать ... про мешающие яйца фаберже.

Гость|09.01.2018 14:23|

Гость писал(a):

Раньше жрали этот допинг все
Не все. Только наши. Остальные знали, что нельзя

Имя: Гость
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