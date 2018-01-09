09.01.2018 | 12:04

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков высказал мнение о причинах низких результатов россиян на этапах Кубка мира по биатлону. Его слова приводит «Советский спорт».

«Возможно, на наших биатлонистов влияет психологический фактор. Все эти допинг-скандалы, отстранения не прошли бесследно», — сказал Чепиков.

Олимпийский чемпион также обратил внимание на ошибки при подготовке спортсменов. «Система выхода на один пик формы за сезон в корне неправильная. Ведь спортсмены из других стран держат оптимальную форму даже во время подготовительного периода. Важно, чтобы организм постоянно находился на пике высокого эмоционального состояния», — отметил он.

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов 6 января также раскритиковал российских биатлонистов. Он назвал результаты спортсменов позором и унынием.

В декабре 2017 года россиянин Антон Шипулин стал третьим в гонке преследования на этапе Кубка мира во французском Анси. Больше российские спортсмены не завоевали медалей на турнире.