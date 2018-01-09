09.01.2018 | 11:54

В Югре двое молодых людей, ехавших на снегокате и надувных санках-«ватрушках», прицепленных к машине, выкатились на встречную полосу и столкнулись с другим автомобилем. Об этом говорится на сайте Управления внутренних дел по Ханты-Мансийскому автономному округу.

В результате ДТП оба получили телесные повреждения, от которых один из пострадавших скончался на месте.

Погибший находился в «ватрушке», передает РИА Новости. В отношении буксировавшей молодых людей девушки-водителя возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. В момент аварии она была трезвой.

Инцидент произошел вечером 8 января в Когалыме. Погибшему мужчине, как и его пострадавшему спутнику, было 23 года.

В полиции ХМАО отметили, что только за два последних дня новогодних праздников в ДТП на территории региона погибли 3 человека и еще 29 получили ранения.

17 января 2016 года под внедорожник угодил житель Омска, катавшийся на прицепленных к машине санках. От полученных травм он скончался на месте.