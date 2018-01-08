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В стране и мире | Российский биатлонист оценил свою скорость словами «яма» и «дно»

08.01.2018|11:47
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Российский биатлонист Максим Цветков в эфире «Матч ТВ» прокомментировал выступление в гонке преследования на этапе Кубка мира в Оберхофе. Он финишировал на 45-м месте.

«Не могу вспомнить, когда я последний раз так бегал, как вчера в преследовании. Сам расстраиваюсь, состояние такое, что находишься на грани. Главное — не сорваться. Но если я буду себя гнобить, то загоню себя в яму и не смогу выбраться. Скорость в пасьюте — это яма. Это уже дно. Я не бегу этап в Рупольдинге, чтобы выйти на хорошее состояние», — заявил 26-летний Цветков.

Гонка преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону, проходящего в немецком Оберхофе, состоялась 6 января. Цветков показал 45-й результат, совершив один промах и проиграв финишировавшему первым французу Мартену Фуркаду 4 минуты и 23,7 секунды. Лучшим из россиян стал Антон Шипулин, завершивший гонку на 12-й позиции.

Пятый этап Кубка мира пройдет в немецком Рупольдинге с 10 по 14 января.

За четыре этапа Кубка мира нынешнего сезона российские биатлонисты поднимались на подиум лишь однажды — Шипулин завоевал бронзу в гонке преследования на третьем этапе Кубка мира по биатлону, который проходил во французском Анси.

Источник — lenta.ru
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