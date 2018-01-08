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В стране и мире | Медведев обязал россиян косить траву

08.01.2018|12:46
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил поправки в правила противопожарного режима, которые обязывают владельцев земельных участков регулярно косить траву и убирать мусор. Постановление опубликовано на сайте правительства.

Новые правила коснутся собственников участков, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных объединений.

В документе отмечается, что «правообладатели земель сельскохозяйственного назначения обязаны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью, своевременному проведению сенокошения на сенокосах». Также новые нормы запрещают разводить костры и выращивать колосовые культуры рядом с автомобильными и железными дорогами.

В октября 2017 года Медведев утвердил правила обращения с лампадами и кадилами. В частности, документ устанавливал правила применения горючих жидкостей и материалов, запрещал размещать вешалки для одежды прихожан близко от источников открытого огня и предписывал иметь хотя бы один огнетушитель. В пояснении к документу отмечалось, что нормы пожарной безопасности в зданиях религиозного культа раньше не регламентировались.

Источник — lenta.ru
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Гость|08.01.2018 13:00|

Ну и отлично, ну и славненько! Теперь дачные массивы приведут в порядок и перестанут вдоль федеральных трасс подсолнухи и пшеницу выращивать!

Гость|08.01.2018 13:07|

Почему не пишите что этим постановлением от 30.12.17 запрещено разводить ЛЮБЫЕ костры на дачах? Поедите теперь шашлычков...

Гость|08.01.2018 13:12|

а пальмовое масло вкусняшка

ням-ням-ням

водяра,-вонючее пойло

Гость|08.01.2018 13:14|

Пора валить из этого балагана

Гость|08.01.2018 13:14|

Вообще все эти нормы и запреты давно действуют в США . Но Медведев всё равно враг народа .

Гость|08.01.2018 13:20|

Вы там держитесь если что, а если не нравиться переходите на другую работу

Гость|08.01.2018 13:23|

Гость писал(a):

запреты давно действуют в США
А какая зарплата действует в США?

Гость|08.01.2018 13:29|

зачем травят так вот просто и по госту .

Гость|08.01.2018 13:33|

Гость писал(a):

придомовую территорию около жилых домов для взимания денежной оплаты за ежедневную стоянку автомототранспорта;
А хуху не хохо?

Гость|08.01.2018 13:35|

а дворнику зарплату выплачивать надо

за уборку прилегающей территории

Гость|08.01.2018 13:51|

Эт че было?

Гость|08.01.2018 14:00|

Гость писал(a):

Почему не пишите что этим постановлением от 30.12.17 запрещено разводить ЛЮБЫЕ костры на дачах? Поедите теперь шашлычков...
Язва? Цирроз? Ничего. Мы скошенную траву будем тебе возить, раз сжечь нельзя.

Гость|08.01.2018 14:05|

Гость писал(a):

Почему не пишите что этим постановлением от 30.12.17 запрещено разводить ЛЮБЫЕ костры на дачах? Поедите теперь шашлычков...
Чудакам лишь бы ляпнуть чего. Мы то поедим на углях из мангала без отрытого огня - это не запрещено. А вот ты своего бомжатского блюда - жареной кошки - больше не отведаешь.

Гость|08.01.2018 14:12|

Вставание с колен откладывается.???

Гость|08.01.2018 14:13|

На дачах, кроме шашлыков, занимаются и хозяйственной деятельностью...куда теперь старую ботву девать? ДЕРЕВНЯ ДУРАКОВ!

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Имя: Гость
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