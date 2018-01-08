08.01.2018 | 10:38

20-летняя жительница Флориды (США) Нурул Махжабин Хассан заявила о своем желании выйти замуж за тетрис. Об этом сообщает издание Metro.

Хассан предпочитает, чтобы ее называли Фрактал Тетрис Хуракан. Она рассказывает, что ее отношения с игрой завязались в 2016 году, и с тех пор она до 12 часов в сутки играет в аркаду на различных сайтах, смартфоне и на приставке. Фрактал демонстрирует свою преданность избраннику, нося ожерелье с бусами в виде соответствующих фигур.

До этого она состояла в отношениях с калькулятором по имени Пьер, также она признавалась в чувствах плеерам iPod, беговым дорожкам и GPS-навигатору Garmin.

Фрактал идентифицирует себя как «объектосексуала», и, уточняет издание, она не одинока в своем поведении — известны случаи, когда люди пытались оформить отношения с люстрами или железнодорожными станциями.