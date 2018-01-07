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В стране и мире | В Стокгольме у станции метро прогремел взрыв

07.01.2018|14:48
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Один человек получил серьезные ранения после того, как подобрал предмет у станции «Ворбю горд» стокгольмского метро в районе Худдинге. Об этом в воскресенье, 7 января, со ссылкой на городскую полицию сообщает РИА Новости.

«Согласно поступившим данным, пострадавший мужчина поднял лежавший на земле предмет. Он взорвался и ранил серьезно мужчину. Он доставлен в больницу», — отметили в полиции.

Там добавили, что сообщение об инциденте поступило в 13:07 по московскому времени. Место происшествия оцеплено.

26 января 2016 года около 18:30 (20:30 по московскому времени) в торговом комплексе в центре Стокгольма произошел взрыв. Одни очевидцы произошедшего рассказали, что услышали громкий хлопок, а затем звук разбивающегося стекла. Другие отметили, что в здании появился дым. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным правоохранительных органов Швеции, причиной инцидента могло стать пиротехническое устройство.

Источник — lenta.ru
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