07.01.2018 | 14:48

Один человек получил серьезные ранения после того, как подобрал предмет у станции «Ворбю горд» стокгольмского метро в районе Худдинге. Об этом в воскресенье, 7 января, со ссылкой на городскую полицию сообщает РИА Новости.

«Согласно поступившим данным, пострадавший мужчина поднял лежавший на земле предмет. Он взорвался и ранил серьезно мужчину. Он доставлен в больницу», — отметили в полиции.

Там добавили, что сообщение об инциденте поступило в 13:07 по московскому времени. Место происшествия оцеплено.

26 января 2016 года около 18:30 (20:30 по московскому времени) в торговом комплексе в центре Стокгольма произошел взрыв. Одни очевидцы произошедшего рассказали, что услышали громкий хлопок, а затем звук разбивающегося стекла. Другие отметили, что в здании появился дым. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным правоохранительных органов Швеции, причиной инцидента могло стать пиротехническое устройство.