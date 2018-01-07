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В стране и мире | Пьяный тагильский пироман из ревности сжег BMW

07.01.2018|15:11
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Пироман из Нижнего Тагила сжег автомобиль BMW и стал фигурантом уголовного дела. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщает пресс-служба управления МВД России по Свердловской области.

Инцидент произошел на улице Энтузиастов. 41-летний местный житель облил воспламеняющейся жидкостью дорогой автомобиль, а затем поджег его. Сотрудникам правопорядка удалось задержать мужчину по горячим следам.

В ходе разбирательства следователи установили, что причиной действий пиромана стала ревность к бывшей супруге. По предварительным данным, узнав, что женщина проводит время с другим мужчиной, подозреваемый решил сжечь машину, чтобы любовники больше не смогли на ней кататься. В момент поджога он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В отношении мужчины, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога»).

Источник — lenta.ru
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Гость|07.01.2018 16:26|

penzainform.ru писал(a):

В момент поджога он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Скорее душевнрго волнения. Вот он оскверненную изменой жены машину и спалил. В чем преступление? Это его имущество.

Гость|07.01.2018 16:28|

Любви нет, всяческие пескострадания это пустая трата энергии и преждевременное старение, ожирение и деградация.

Имя: Гость
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