07.01.2018 | 15:11

Пироман из Нижнего Тагила сжег автомобиль BMW и стал фигурантом уголовного дела. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщает пресс-служба управления МВД России по Свердловской области.

Инцидент произошел на улице Энтузиастов. 41-летний местный житель облил воспламеняющейся жидкостью дорогой автомобиль, а затем поджег его. Сотрудникам правопорядка удалось задержать мужчину по горячим следам.

В ходе разбирательства следователи установили, что причиной действий пиромана стала ревность к бывшей супруге. По предварительным данным, узнав, что женщина проводит время с другим мужчиной, подозреваемый решил сжечь машину, чтобы любовники больше не смогли на ней кататься. В момент поджога он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В отношении мужчины, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога»).