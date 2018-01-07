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В стране и мире | Пьяный хулиган попался полиции и поджег отделение

07.01.2018|14:08
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В Красноярске задержанный за хулиганство мужчина поджег отделение полиции. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Как пояснили в ведомстве, незначительное возгорание произошло на первом этаже здания около 4 часов утра. «В этот момент в отделе находились девять сотрудников полиции, которые действовали в соответствии с необходимыми в данной ситуации требованиями. В течение 20 минут все последствия были ликвидированы», — отметили в ГУ МВД, добавив, что в результате инцидента никто не пострадал.

По подозрению в поджоге был задержан мужчина 1976 года рождения, которого ранее доставили в отделение для разбирательства за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и хулиганские действия.

По факту поджога возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога»). В настоящее время в ГУ МВД проводится служебная проверка, в ходе которой будут установлены причины случившегося.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.01.2018 14:23|

Курил на матрасе вот и затлелась.

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