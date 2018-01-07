07.01.2018 | 14:07

Стабильность в обществе можно сохранить только благодаря сокращению разрыва в доходах, считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом он сказал в интервью ведущему телеканала «Россия 1» Дмитрию Киселеву, передает ТАСС.

По словам священнослужителя, расслоение общества — это огромная проблема, которая не была решена даже социализмом. «Еще раз хочу сказать, что богатые и бедные всегда будут. Но очень важно, чтобы разрыв сокращался», — отметил предстоятель Русской православной церкви.

Ответить на этот вызов, полагает владыка, должно государство. По его мнению, власти должны, в частности, создать систему мер по защите владельцев недвижимости от так называемых черных риелторов.

В марте прошлого года председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда рассказал, что уровень жизни патриарха Кирилла «далек от уровня даже очень богатого человека». Он отмечал, что у предстоятеля РПЦ «нечеловеческие нагрузки и нечеловеческий график». Так Легойда прокомментировал слухи о том, что владыка живет в роскоши.

В 2012-м «Новая газета» опубликовала результаты сделанных экспертами оценок финансового состояния патриарха Кирилла. По их мнению, в 2004 году его активы составляли четыре миллиарда долларов. Синодальный информационный отдел тогда раскритиковал эти данные, отметив, что они безосновательно порочат церковь и ее предстоятеля.