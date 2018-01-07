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В стране и мире | Патриарх предрек вечное существование богатых и бедных

07.01.2018|14:07
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Стабильность в обществе можно сохранить только благодаря сокращению разрыва в доходах, считает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом он сказал в интервью ведущему телеканала «Россия 1» Дмитрию Киселеву, передает ТАСС.

По словам священнослужителя, расслоение общества — это огромная проблема, которая не была решена даже социализмом. «Еще раз хочу сказать, что богатые и бедные всегда будут. Но очень важно, чтобы разрыв сокращался», — отметил предстоятель Русской православной церкви.

Ответить на этот вызов, полагает владыка, должно государство. По его мнению, власти должны, в частности, создать систему мер по защите владельцев недвижимости от так называемых черных риелторов.

В марте прошлого года председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда рассказал, что уровень жизни патриарха Кирилла «далек от уровня даже очень богатого человека». Он отмечал, что у предстоятеля РПЦ «нечеловеческие нагрузки и нечеловеческий график». Так Легойда прокомментировал слухи о том, что владыка живет в роскоши.

В 2012-м «Новая газета» опубликовала результаты сделанных экспертами оценок финансового состояния патриарха Кирилла. По их мнению, в 2004 году его активы составляли четыре миллиарда долларов. Синодальный информационный отдел тогда раскритиковал эти данные, отметив, что они безосновательно порочат церковь и ее предстоятеля.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.01.2018 14:25|

penzainform.ru писал(a):

Еще раз хочу сказать, что богатые и бедные всегда будут.
Оправдывает свою нанопыль, яхту, часы, машины, резиденции. Не монашескую жизнь ведет Гундяев. Считается только монахом.

Гость|07.01.2018 14:40|

penzainform.ru писал(a):

оценок финансового состояния патриарха Кирилла. По их мнению, в 2004 году его активы составляли четыре миллиарда долларов.
Они еще на храмы денег просят для типо восстановления. а сейчас поди уже за 8 миллиардов у монаха, а ведь не молодой . с собой надеется забрать?

Гость|07.01.2018 14:40|

Гость писал(a):

Оправдывает свою нанопыль, яхту, часы, машины, резиденции. Не монашескую жизнь ведет Гундяев. Считается только монахом.
Увы не просто монах.Все помнят ,как он рвался к власти и патриарх Алексий II (Ридигер) останавливал его,а потом очень странная и туманная смерть патриарха ,и схватка за его место.

Гость|07.01.2018 14:44|

Какое важное открытие сделал Гундяев! Не зря водкой и куревом торговал,говорят!

Гость|07.01.2018 14:55|

не даром большевики их в кутузках держали . Гость писал(a):

Увы не просто монах.Все помнят ,как он рвался к власти и патриарх Алексий II (Ридигер) останавливал его,а потом очень странная и туманная смерть патриарха ,и схватка за его место.
что схватка то схватка . тогда еще действительно верующий отозвал свою кандидатуру . алексий умер сразу как отказался в южной осетии цпркви принять .так и сказал есть свой народ и о нем надо думать не так уж богато этот народ живет . и все сразу вдруг с сердцем поплохело как у илюхина

Гость|07.01.2018 14:57|

Это конечно всё хорошо, но вот что-то никто не говорит о высочайших запросах самого патриарха, который использует людей как дойных коров, чтобы потом на их деньги вести богатую жизнь с яхтами, особняками, тонированными машинами и прочими атрибутами его “высочайших запросов духа и разума".

Гость|07.01.2018 15:09|

Гость писал(a):

алексий умер сразу как отказался в южной осетии цпркви принять .так и сказал есть свой народ и о нем надо думать не так уж богато этот народ живет . и все сразу вдруг с сердцем поплохело как у илюхина
Согласен полностью. Этот Гундяев КГБшник, он врёт как дышит.

Я просто уверен, что после смерти Путина, когда откроют архивы, мы узнаем много интересного про "дедушку Путина". Вот как про Сталина. И найдутся те, кто будет говорить, что всё это враньё.

Гость|07.01.2018 15:13|

Илюхин умер после доклада с критикой СКР РФ. Он говорил, что СКР никому не подчиняется и никто его не контролирует, кроме Путина. Они могут творить любой безпредел, и им ничего не будет.

Гость|07.01.2018 15:54|

Гость писал(a):

уверен, что после смерти Путина, когда откроют архивы
Пораньше, после избрания Грудинина президентом, поддерживаемом широкой коалицией.

Гость|07.01.2018 15:59|

Церковь для того и существует. чтобы объяснять бедным, что они обязаны горбатиться на богатых, в надежде попасть в рай.

Гость|07.01.2018 16:03|

Если в советах были бедные, зато был дешёвый хлеб, дешёвый проезд, дешёвая баня, низкие коммунальные, за 50 копеек в столовой можно было не плохо пообедать. Сейчас за всё это надо выложить не малую сумму.

Гость|07.01.2018 16:04|

должность-патриарх все-таки в современных условиях коммерческая, а не духовная. А его образ жизни- ездит на лимузинах, таскает на пузе золотой крест, любит популярность и звездность. В общем, нынешнего патриарха данное расслоение общества вероятнее всего устраивает

Гость|07.01.2018 16:05|

говорит о высочайших запросах самого патриарха, который использует людей как дойных коров, чтобы потом на их деньги вести богатую жизнь с яхтами, особняками, тонированными машинами и прочими атрибутами его “высочайших запросов духа и разума".

всё есть - но не пускают Дуньку в калашный ряд - на западе все эти нувориши вначале - для посмотреть - как в цирке-зоопарке. а потом и в их мошне дырки напотрошить

Гость|07.01.2018 16:22|

Гость писал(a):

. и все сразу вдруг с сердцем поплохело как у илюхина
Данные о смерте засекречены.То ли сердце,то ли упал и повредил бедренную артерию ,и истёк кровью,то ли попал в ДТП и получил ЧМТ,то ли ещё ,что -то.

Гость писал(a):

Пораньше, после избрания Грудинина президентом, поддерживаемом широкой коалицией.
Еврею-олигарху не место в президентском кресле в России.

Гость|07.01.2018 16:31|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
Еще раз хочу сказать, что богатые и бедные всегда будут.
Оправдывает свою нанопыль, яхту, часы, машины, резиденции. Не монашескую жизнь ведет Гундяев. Считается только монахом.
Он неверующий. При монашеском постриге давал обет нестяжания роскоши - сам, лицемер, в роскоши утопает.

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