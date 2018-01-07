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В стране и мире | Американец напился, сел за руль и пожаловался на себя в полицию

07.01.2018|14:47
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В американском штате Флорида пьяный водитель позвонил в экстренную службу и пожаловался на самого себя. Об этом сообщили представители офиса шерифа округа Полк в Facebook.

Инцидент произошел в канун Нового года. Некий мужчина, представившийся Майклом, позвонил в 911 и сообщил, что ведет машину, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Как слышно на опубликованной аудиозаписи разговора, диспетчер уговаривает водителя прижаться к обочине и остановиться, однако тот долго сомневается. Он не может вспомнить свою фамилию и описать, где именно находится. В итоге мужчина говорит, что все-таки припарковался у обочины, однако позже заявляет, что оставил машину посреди трассы. Утомленный расспросами водитель пожелал диспетчеру спокойной ночи и положил трубку.

Полицейским все же удалось установить местонахождение звонившего. Прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов водитель рассказал, что выпил две кружки пива, но позже заявил, что выпил три-четыре кружки, добавив, что за последние четыре дня спал всего четыре часа. Также он признался, что употреблял метамфетамин.

Оказалось, что ранее мужчина уже не раз привлекался к ответственности, в том числе за вождение в нетрезвом виде, хранение наркотиков, мелкое хулиганство и сопротивление сотрудникам полиции.

1 января в центре Сочи пьяный водитель за рулем автомобиля попытался съехать по лестнице и застрял. Как машина оказалась на лестнице, не уточнялось. Также не сообщалось, привлекли ли водителя к ответственности.

Источник — lenta.ru
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Гость|07.01.2018 15:08|

Вот это ответственность) нашим "стукачам" далеко до такого

Гость|07.01.2018 16:21|

penzainform.ru писал(a):

Также не сообщалось, привлекли ли водителя к ответственности.

Кто же его привлечёт, он же сам на себя не заявлял. А без заявления ни как нельзя.

Гость|07.01.2018 16:25|

Гость писал(a):

Вот это ответственность) нашим "стукачам" далеко до такого
Потому что если мы стучим , то сами не пьём .

Гость|07.01.2018 16:25|

ну и тупые эти американцы!))

Гость|07.01.2018 16:41|

бог тебе судья))

Гость|07.01.2018 16:43|

Гость писал(a):

бог тебе судья))
Естественно !

Гость|07.01.2018 16:52|

Других героических поступков в твоей серой жизни не было?

Гость|07.01.2018 17:03|

Ещё бы ,пристрелили бы!

Гость|07.01.2018 17:08|

Гость писал(a):

Других героических поступков в твоей серой жизни не было?
Серая - твоя никчёмная жизнь алкоголика .

Гость|07.01.2018 17:11|

Гость писал(a):

Ещё бы ,пристрелили бы!
Во второй раз попался бы - застрелил бы , дай только волю .

Гость|07.01.2018 17:12|

Значит угадал...кстати, я не пью))

Гость|07.01.2018 17:15|

Гость писал(a):

Серая - твоя никчёмная жизнь алкоголика .
Серая жизнь как раз у непьющих. Я когда бухаю, как сейчас, мир становится многогранным, если коротко.

Гость|07.01.2018 18:07|

Ну почему серая? Вон первого числа, когда все еще спят, мы по улицам бегаем...

Имя: Гость
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