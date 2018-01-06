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В стране и мире | Теннисист забросит карьеру ради жизни на необитаемом острове

06.01.2018|17:06
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Австралийский теннисист Бернард Томич собирается пропустить начало сезона-2018 ради участия в реалити-шоу на выживание «Я знаменитость... вытащите меня отсюда!» (I’m a Celebrity… get me out of here!). Об этом сообщает Tennis World USA.

По информации издания, съемки программы начнутся в феврале, однако австралиец намерен пропустить турнир Australian Open в январе. 140-я ракетка мира не проходит в основную сетку состязания и не планирует пробиваться через квалификацию.

За участие в реалити-шоу Томич получит 472 тысячи долларов. На Australian Open ему придется дойти до четвертьфинала, чтобы получить сопоставимую сумму (600 тысяч долларов призовых).

В активе 25-летнего австралийца три титула Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В Australian Open спортсмен участвует ежегодно с 2008 года.

В рамках шоу «Я знаменитость... вытащите меня отсюда!» группу звезд отправляют на остров, где они должны сами добывать еду и выживать. Каждую неделю участников выгоняют.

Источник — lenta.ru
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