Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|6 янв 2018|19:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

В стране и мире | Собаки спасли замерзавших в лесу школьников

06.01.2018|13:50
Печать

Двое мальчиков, пропавших в городе Кушва Свердловской области, спустя сутки были найдены живыми в лесу. Как сообщает местное издание E1, друзьям удалось пережить ночь на морозе благодаря собакам.

Пятиклассники Ваня и Женя пропали 4 января. Дети пошли гулять с собаками в лес и не вернулись домой. Встревоженные родители обратились в полицию, и в городе развернули масштабные поиски, в которых участвовали более 150 полицейских, а также спасатели, казаки и волонтеры.

Поисковая группа нашла Женю и Ваню на следующий день в лесу, в 30 километрах от города. Отряд во главе с начальником караула 206-й пожарно-спасательной части Леонидом Демченко увидел на снегу следы детских ног и собачьих лап, и по ним дошли до школьников. Дети рассказали, что во время прогулки одна из собак погналась за белкой, они побежали следом и заблудились.

По словам спасателей, за ночь мальчики едва не замерзли: костер развести они не смогли, потому что у них не было спичек. Согреться им помогали собаки. «Ночью один из мальчишек спал, а второй бодрствовал и периодически будил другого, чтобы тот не замерз», — рассказал Демченко.

В данный момент оба пятиклассника находятся в больнице с обморожением ступней, их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Сотрудники полиции выясняют, почему и при каких обстоятельствах приятели ушли из дома без сопровождения.

В июле 2017 года пропавшая девочка семь дней прожила в красноярской тайге. Вместе с матерью и старшими сестрами она ходила в лес за ягодами, но по пути отстала и заблудилась.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|06.01.2018 14:53|

penzainform.ru писал(a):

Сотрудники полиции выясняют, почему и при каких обстоятельствах приятели ушли из дома без сопровождения.
Дурачье? Гулять они ушли. ГУЛЯТЬ!!! Давайте посадим детей дома. Как в Каменке на цепь.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!