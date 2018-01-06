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В стране и мире | Парк «Россия - моя история» в Петербурге побил рекорды посещаемости

06.01.2018|15:06
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Новый парк «Россия - моя история», открытый в Санкт-Петербурге, за два дня работы в новом году принял более 23 тысяч посетителей. Об этом написал блогер Николай Камнев в своем блоге в LiveJournal.

«Наибольшей популярностью пользуются экспозиции "Рюриковичи" и "Романовы"», - отметил он и добавил, что в парке также открылась выставка, посвященная истории Петербурга. По его словам, до апреля вход останется бесплатным.

Выставочный комплекс был торжественно открыт 10 декабря, первых посетителей он принял спустя два дня, сообщал ранее ТАСС. Парк площадью 15 тысяч квадратных метров построили за рекордные семь месяцев. Он включает два зала, один посвящен истории России, второй - истории города. Отдельная часть выставки рассказывает о Великой Отечественной войне и блокаде Ленинграда.

«Россия - моя история» - мультимедийный комплекс, в котором представлена история России с древнейших времен при помощи современных технологий, таких как видеостены, панорамные кинотеатры, 3D-реконструкции городов и сражений, голографические инсталляции. Первый подобный комплекс появился в 2015 году в Москве. Его филиалы должны открыться в 25 городах.

Источник — lenta.ru
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Гость|06.01.2018 15:12|

В парке Лермонтова теперь посещаемость побьет все рекорды.

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