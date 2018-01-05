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В стране и мире | Самая волосатая девушка в мире вышла замуж и начала брить лицо

05.01.2018|11:34
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17-летняя Супатра Сусуфан (Supatra Susuphan) из Таиланда, признанная в 2010 году «самой волосатой девушкой в мире» по версии Книги рекордов Гиннесса, вышла замуж. Об этом сообщает издание Metro.

Сусуфан из Бангкока с детства страдает от редкого заболевания — синдрома Абрамса, также известного как гипертрихоз или синдром оборотня. Со времен Средних веков было известно только о 50 таких больных. У страдающих от этого симптома по всему телу растут густые волосы, за исключением ладоней и ступней.

В детстве Сусуфан пыталась делать лазерную эпиляцию, но она не помогла. Какое-то время она перестала бороться с волосами на лице, однако после свадьбы начала бриться. О своем муже она говорит так: «Ты не только мой первый мужчина, но и любовь всей моей жизни».

Несмотря на то, что девушку дразнили в школе и называли «девочкой-волчонком», Сусуфан всегда старалась не расстраиваться и сохранять оптимизм. В интервью Книге рекордов Гиннесса она объясняла: «Я не чувствую отличий от других людей, у меня много друзей. Но мои волосы делают меня особенной».

Источник — lenta.ru
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Гость|05.01.2018 12:13|

penzainform.ru писал(a):

страдает от редкого заболевания — синдрома Абрамса,

Ширится растет заболевание.

Гость|05.01.2018 12:17|

Эт чё, в пемзе и не таких берут.

Мотовилов (гость)|05.01.2018 13:17|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
страдает от редкого заболевания — синдрома Абрамса,

Ширится растет заболевание.

Это человек новый. Выживет при солнечной радиации и холодах.

Гость|05.01.2018 13:58|

А что в этом удивительного, что вышла замуж? Берут всех, кто хочет, была бы воля.

Гость|05.01.2018 14:23|

Ну а почему нет,если она человек хороший. Да и внешне ничего, хорошенькая.

Гость|05.01.2018 14:44|

Волосатых собак вона как любят. А это человек!

Гость|05.01.2018 17:24|

Хоть бы не рожала, а то любят с генетическими отклонениями плодиться. Типа я живу и ребенок проживет.А потом ребенок вырастет и по лбу даст за такую "жизнь"!

Гость|05.01.2018 17:48|

Гость писал(a):

Хоть бы не рожала
Тебя точно не позовут свечку держать.

Гость|05.01.2018 18:15|

Гость писал(a):

Хоть бы не рожала, а то любят с генетическими отклонениями плодиться.
Такие генетические отклонения как воровство, лживость, подлость и тп выявляются не сразу и передаются потомству. Таким бы не плодиться.

Гость|05.01.2018 18:15|

Самая волосатая девушка в мире вышла замуж и начала брить лицо

А кроме лица она ничего не бреет?

Гость|05.01.2018 18:26|

Гость писал(a):

Самая волосатая девушка в мире вышла замуж и начала брить лицо

А кроме лица она ничего не бреет?

Там всё чисто , я проверял .

Имя: Гость
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