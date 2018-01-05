Самая волосатая девушка в мире вышла замуж и начала брить лицо

05.01.2018 | 11:34

17-летняя Супатра Сусуфан (Supatra Susuphan) из Таиланда, признанная в 2010 году «самой волосатой девушкой в мире» по версии Книги рекордов Гиннесса, вышла замуж. Об этом сообщает издание Metro.

Сусуфан из Бангкока с детства страдает от редкого заболевания — синдрома Абрамса, также известного как гипертрихоз или синдром оборотня. Со времен Средних веков было известно только о 50 таких больных. У страдающих от этого симптома по всему телу растут густые волосы, за исключением ладоней и ступней.

В детстве Сусуфан пыталась делать лазерную эпиляцию, но она не помогла. Какое-то время она перестала бороться с волосами на лице, однако после свадьбы начала бриться. О своем муже она говорит так: «Ты не только мой первый мужчина, но и любовь всей моей жизни».

Несмотря на то, что девушку дразнили в школе и называли «девочкой-волчонком», Сусуфан всегда старалась не расстраиваться и сохранять оптимизм. В интервью Книге рекордов Гиннесса она объясняла: «Я не чувствую отличий от других людей, у меня много друзей. Но мои волосы делают меня особенной».