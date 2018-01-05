05.01.2018 | 11:26

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ограничить торговлю алкоголем по аналогии с табачной продукцией. С соответствующим письмом он обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову, передает РИА Новости.

«Ряды с пивом, вином и водкой, как правило, стоят в торговых помещениях и павильонах на самом видном месте, привлекая собой внимание всех, кто входит туда даже без намерения купить алкоголь», — отмечает политик. Он предлагает убрать алкоголь с прилавков магазинов, переместив продукцию в специальные огороженные пространства.

Такая практика, можно сказать, является одним из способов незаконной рекламы алкоголя, отмечает Милонов, добавляя, что данная мера не повлечет бюджетных расходов, но «будет способствовать ограждению наших соотечественников от употребления алкоголя».

6 декабря депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил отменить запрет на ночную продажу игристых вин и шампанского в Новый год и Рождество. По его мнению, это поможет снизить число отравлений нелегальной и низкокачественной алкогольной продукцией в праздничные дни, а также увеличить поступления налогов в бюджет.