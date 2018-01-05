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В стране и мире | Милонов предложил обязать магазины прятать алкоголь

05.01.2018|11:26
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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ограничить торговлю алкоголем по аналогии с табачной продукцией. С соответствующим письмом он обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову, передает РИА Новости.

«Ряды с пивом, вином и водкой, как правило, стоят в торговых помещениях и павильонах на самом видном месте, привлекая собой внимание всех, кто входит туда даже без намерения купить алкоголь», — отмечает политик. Он предлагает убрать алкоголь с прилавков магазинов, переместив продукцию в специальные огороженные пространства.

Такая практика, можно сказать, является одним из способов незаконной рекламы алкоголя, отмечает Милонов, добавляя, что данная мера не повлечет бюджетных расходов, но «будет способствовать ограждению наших соотечественников от употребления алкоголя».

6 декабря депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил отменить запрет на ночную продажу игристых вин и шампанского в Новый год и Рождество. По его мнению, это поможет снизить число отравлений нелегальной и низкокачественной алкогольной продукцией в праздничные дни, а также увеличить поступления налогов в бюджет.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.01.2018 12:03|

Да ладно, если я не пью, то меня никакая сила не заставит, а в подарок покупаю, да, ибо для пензюков это ценность. Как тут говорят, без бумажки ты букашка, а без бутылки тебя вообще нет для местных. Тут у них даже курочка и петушок какие-то продают выпивоны специально для даров разработанные. Вот молодцы, постарались.

Гость|05.01.2018 12:08|

Гость писал(a):

Тут у них даже курочка и петушок какие-то продают выпивоны специально для даров разработанные.
Да, эту гадость все покупают в подарок, но никто не пьет. И куда девается потом?

Гость|05.01.2018 12:10|

penzainform.ru писал(a):

к. Он предлагает убрать алкоголь с прилавков магазинов,

Давно пора, как в других странах и продавать только в аптеках и по рецептам.

Гость|05.01.2018 12:47|

Бутылки в парандже - это необычно.

Гость|05.01.2018 12:55|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Тут у них даже курочка и петушок какие-то продают выпивоны специально для даров разработанные.
Да, эту гадость все покупают в подарок, но никто не пьет. И куда девается потом?
Мне надарили море водки , забит весь холодильник . Сам непьющий вообще

Продам за полцены .

Гость|05.01.2018 12:58|

Золотой Петушок довольно качественное спиртное. Покупал на Новый Год, мне понравилось.

Гость|05.01.2018 13:11|

о каком алкоголе вообще речь

водяра,-вонючее пойло

пиво больше стало напоминать по вкусу газировку со вкусом какогото мыльного мелового говна

Гость|05.01.2018 13:15|

благодаря вонючей паленой водяре больше похожей на сивуху

я бросил употреблять водку

супер просто отлично

сейчас настал период когда возможно навсегда забросить упортеблять пиво

которое мыльная газировка

не нужны никакие петухи с курочками пейте сами свое

Гость|05.01.2018 13:33|

Гость писал(a):

Золотой Петушок довольно качественное спиртное. Покупал на Новый Год, мне понравилось.
Как в анекдоте

- Вот все говорят, что фильм для дураков, для дураков... А мне вот понравилось.

Гость|05.01.2018 13:40|

Уровень жизни людям повысте и пить будут меньше

Гость|05.01.2018 13:42|

С глаз долой из сердца вон! Вот ведь круглый придурок. Зачем этих депутатообразных в думе-то держат да ещё на полном государственном довольствии?!

Гость|05.01.2018 13:46|

penzainform.ru писал(a):

«Ряды с пивом, вином и водкой, как правило, стоят в торговых помещениях и павильонах на самом видном месте, привлекая собой внимание всех, кто входит туда даже без намерения купить алкоголь»
Ну да, ну да. Как же. Бабулька за хлебом пришла и купила текилу. Мамочка с ребёнком пошла за детским питанием,а вместо этого накупила винища на всё детское пособие. Студент зашёл за пельменями, а ушёл с бутылкой водки и ящиком пива. Ага. Именно так обычно и происходит.

Гость|05.01.2018 13:53|

Гость писал(a):

Пасть прикрой, милонопоклонник
Уж не ты ли ее хочешь мне прикрыть, тайный организатор кружка защиты интересов лиц не совсем обычных сексуальных предпочтений?

Гость|05.01.2018 13:56|

Гость писал(a):

Пасть прикрой, милонопоклонник

Уж не ты ли ее хочешь мне прикрыть, тайный организатор кружка защиты интересов лиц не совсем обычных сексуальных предпочтений?

Ахаха, как тролли-то палятся на раз-два.

Гость|05.01.2018 13:59|

Гость писал(a):

Ахаха, как тролли-то палятся на раз-два.
Дальше, видимо, не научился...

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Имя: Гость
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