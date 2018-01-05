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В стране и мире | Дети сбежали из сада в Белоруссии и катались на поезде

05.01.2018|11:30
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В белорусском Светлогорске трое мальчиков трех и четырех лет самостоятельно покинули детский сад и отправились кататься на поезде. Об этом сообщила телекомпания «Ранак».

Отсутствие малышей в детском саду вечером 3 января заметили пришедшие за ними родители. Уже через 40 минут милиционеры нашли их в пригородном поезде. «До Жлобина дети ехали под присмотром правоохранителей. Затем малышей доставили в линейный отдел милиции», — рассказал оперативный дежурный Дмитрий Исаенко.

По факту случившегося проводится проверка. Предстоит выяснить, почему дети смогли самостоятельно уйти из дошкольного учреждения.

«Интерфакс» сообщает, что в результате инцидента воспитательница, под надзором которой находились дети, была уволена. Начальнику отдела образования, спорта и туризма Светлогорского районного исполнительного комитета объявлен выговор.

Министр образования Беларуси Игорь Карпенко назвал инцидент вопиющим, а отношение к безопасному пребыванию детей в учреждениях дошкольного образования — формальным.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.01.2018 12:07|

penzainform.ru писал(a):

Отсутствие малышей в детском саду вечером 3 января заметили пришедшие за ними родители.
Этим можно было закончить репортаж...

Гость|05.01.2018 12:16|

penzainform.ru писал(a):

Уже через 40 минут милиционеры нашли их в пригородном поезде.

Вот это настоящая работа. и без всяких Лиз Алерт.

Гость|05.01.2018 12:20|

Гость писал(a):

Уже через 40 минут милиционеры нашли их в пригородном поезде.
Это уже Европа. Там дети и учатся быстрее в разы в отличие от местных ленивцев без речи и какого-либо воображения.

Гость|05.01.2018 12:37|

Гость писал(a):

Это уже Европа.
Ты с юмористического концерта пришел?

Гость|05.01.2018 12:41|

Гость писал(a):

Ты с юмористического концерта пришел?
А что в шымышейке концерт проходит ?

Гость|05.01.2018 12:45|

Гость писал(a):

Ты с юмористического концерта пришел?
Вот твой отпрыск сколько ин языков знает? Мордовский, русский? А тамошние белорусский, русский, украинский, польский на слуху, остальные усвоят без усилий, если есть желание. А твой поди с репетиторами сидит долбит, а толку ноль.

Гость|05.01.2018 12:51|

Не знаю как насчёт детей, но в Беларуси европейскость чувствуется сразу как только пересекаешь границу на машине. Во-первых, дорога ровная и широкая, нет колеи и ям. Во-вторых, чистота везде: нет мусора ни на обочине, ни в городах. На автобусных остановках нет окурков и прочего.

Гость|05.01.2018 13:01|

Там дети билингвы с рождения, а это преимущество, которого нет у местных. В школе учить ян зыки уже поздновато, а после 12 лет ребенка вообще без особых перспектив, так говорят психологи. Цели у всех разные, конечно, кому-то пару иероглифов достаточно воспроизвести, чтобы восхитить ротозеев, но к владению языком это не имеет никакого отношения.

Гость|05.01.2018 13:35|

Один язык - одна культура, два и больше - картина шире, развитие лучше. Логично. Правильно делают родители,чьи дети учат ин языки до школы как можно раньше.

Гость|05.01.2018 14:56|

Гость писал(a):

Правильно делают родители,чьи дети учат ин языки до школы как можно раньше.

Как правило все эти дети потом во власти которую народ клянет в хвост и гриву. Свой язык своя культура, своя Родина. Нельзя сидеть на двух стульях обязательно между стульев провалишься.

Гость|05.01.2018 15:06|

Гость писал(a):

Свой язык своя культура, своя Родина
Так и носи лапти, че в интернете-то сидишь, айфон выбрось, живи в своей культуре.

Гость|05.01.2018 15:12|

Аристократы всегда понимали пользу языков, с пеленок их дети учили несколько. Дети царя с двором по-французски, с мама - по английски, с отцом - по-русски.

Гость|05.01.2018 16:44|

Гость писал(a):

Это уже Европа.
Башмаково тоже Европа. Западнее же Пензы.

Гость|05.01.2018 16:54|

Гость писал(a):

Башмаково тоже Европа. Западнее же Пензы.
Учи японский, в селе модно.

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