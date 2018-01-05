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В стране и мире | Аномальная зима принесла грибы в российские леса

05.01.2018|11:28
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В лесах Центральной России из-за аномально теплой для зимы температуры начали расти грибы. Об этом пишет в четверг, 4 января, MK.ru.

Издание сообщает, что во многих регионах жители находят вешенки и опята, а в Михневском районе Подмосковья собрали лисички. «Вышли погулять по лесу, сухо, красота, так еще и грибов нашли. Причем не осенние, пережившие декабрь, а лисички — такого зимой вообще никто не помнит! Корзины не набрали, конечно, но пакетик вполне есть», — рассказал дачник.

Прорастать из-за аномальных температур начинают и луковичные растения, зимующие в грунте, указывает издание.

Как отмечают синоптики, несколько дней подряд в России фиксируются рекорды максимальной температуры, а в Москве и соседних областях норма превышена примерно на 10 градусов. В центре погоды «Фобос» рассказали, что в ближайшее время «зима по-прежнему будет развиваться по крымскому погодному сценарию»: в Европейской части продолжат господствовать тепло и влага с юга. Похолодание ожидается только в начале следующей недели.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Москве до 7 января температура ночью будет составлять от нуля до минус двух градусов, днем — 1-3 градуса тепла. Похолодание придет 8 числа — до минус шести градусов, тогда же выпадет первый в 2018 году снег.

2 января ученый рассказал, что с 2018 года на юге России начинается десятилетний цикл похолодания.

Источник — lenta.ru
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