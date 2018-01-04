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В стране и мире | В США рассказали об упавшей на город северокорейской ракете

04.01.2018|11:19
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Одна из северокорейских ракет во время испытания потерпела крушение и упала на город Токчхон в провинции Пхёнан-Намдо. Об этом сообщает The Diplomat со ссылкой на эксклюзивный источник в американском правительстве, который занимается мониторингом ракетных программ КНДР.

По его данным, инцидент произошел 28 апреля: запущенная из пригородов города Сунчхон ракета «Хвасон-12» взлетела на высоту 70 километров, а затем упала на город, причинив значительные разрушения промышленным и сельскохозяйственным сооружениям.

В качестве доказательств издание приводит несколько фактов. Например, в июле в КНДР прошел концерт, посвященный первому успешному запуску ракеты «Хвасон-14». На нем демонстрировалась видеоистория ракетной программы страны, начиная со времен Ким Ир Сена, первого руководителя КНДР. В частности, в ролике были показаны все три инспекции лидером КНДР Ким Чен Ыном ракетных запусков «Хвасона-12». Однако The Diplomat замечает, что если бы все три запуска были успешными, то официальная пропаганда не преминула бы о них рассказать.

Кроме того, публикуется и спутниковый снимок сервиса Google Earth: на нем видны поврежденные и разрушенные постройки. Примерная дата спутниковой фотографии: между 26 и 29 апреля, как раз когда и было проведено неудачное испытание.

«Хвасон-12» работает на жидком самовоспламеняющемся топливе, и ее падение может привести к разрушительным взрывам. Издание уточняет, что из-за характера зоны, куда упала ракета, жертв вполне могло и не быть — хотя проверить это невозможно — однако даже небольшое изменение траектории могло привести к чудовищным последствиям.

Источник — lenta.ru
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