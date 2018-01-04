04.01.2018 | 14:16

Иванка Трамп, дочь американского лидера Дональда Трампа, хочет стать первой женщиной-президентом США. Об этом говорится в книге журналиста Майкла Вольфа «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа», отрывки которого публикует The Guardian.

«Если когда-нибудь в будущем появится возможность, именно она бы стала баллотироваться в президенты», — рассказывает Вольф.

По его словам, Иванка настаивает, что первой женщиной-президентом должна стать именно она, а не Хиллари Клинтон. Отмечается также, что дочь Трампа договорилась со своим мужем Джаредом Кушнером. Супруги заключили соглашение о том, кто из них будет претендовать на высший государственный пост.

В настоящее время Иванка занимает должность помощника президента. Ее муж работает штатным старшим советником главы государства.