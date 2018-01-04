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В стране и мире | У дочери Трампа нашли президентские амбиции

04.01.2018|14:16
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Иванка Трамп, дочь американского лидера Дональда Трампа, хочет стать первой женщиной-президентом США. Об этом говорится в книге журналиста Майкла Вольфа «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа», отрывки которого публикует The Guardian.

«Если когда-нибудь в будущем появится возможность, именно она бы стала баллотироваться в президенты», — рассказывает Вольф.

По его словам, Иванка настаивает, что первой женщиной-президентом должна стать именно она, а не Хиллари Клинтон. Отмечается также, что дочь Трампа договорилась со своим мужем Джаредом Кушнером. Супруги заключили соглашение о том, кто из них будет претендовать на высший государственный пост.

В настоящее время Иванка занимает должность помощника президента. Ее муж работает штатным старшим советником главы государства.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.01.2018 17:41|

penzainform.ru писал(a):

Иванка Трампа, хочет стать первой женщиной-президентом США.
Пока не поздно делай паспорт РФ и будишь кандидатом в кандидаты президенты России. Мы ЗА!

Гость|04.01.2018 18:03|

Гость писал(a):

Пока не поздно делай паспорт РФ и будишь кандидатом в кандидаты президенты России. Мы ЗА!
Единственная дочь миллиардера Иванка-Яэль (Яэль имя выбранное ею в иудаизме) Трамп-Кушнир в 2009 году прошла ортодоксальный гиюр, и с тех пор ведет еврейский образ жизни, жертвует деньги на синагоги и еврейские школы, а также числится активисткой женского движения ХАБАДа,как и её муж.ХАБАД – иудео-нацистская ультраортодоксальная секта, известная как движение Хабад-Любавич.Вы ЗА будете у себя в Израиле или США,а на этой ЗЕМЛЕ НЕТ.

Гость|04.01.2018 18:14|

У Грудинина только дедушка еврей - это 1/4, можно доверить страну при всех его преимуществах.

Имя: Гость
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