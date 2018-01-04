Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|4 янв 2018|18:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-5oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

В стране и мире | Путин разрешил полеты в Каир

04.01.2018|16:08
Печать

Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок с египетской столицей Каиром. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 4 января.

Он вносит изменение в указ президента «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий» от 8 ноября 2015 года. Как отмечается, новый документ вступил в силу со дня его подписания 2 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что продажа туристических путевок в Египет для россиян начнется после новогодних праздников. Они подорожают и будут стоить примерно 35-40 тысяч рублей с человека.

В декабре 2017 года Россия и Египет подписали документы для возобновления авиасообщения между странами. Полеты были приостановлены после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа», летевшего 31 октября 2015 года из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!