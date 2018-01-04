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В стране и мире | Крокодилы убили туриста в Зимбабве

04.01.2018|13:38
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Турист погиб в результате нападения крокодилов в Национальном парке Матобо на юге Зимбабве. Об этом сообщает местная газета The Herald.

Инцидент произошел 31 декабря, когда путешественник катался на надувной лодке по парковому водоему. Живущие в нем крокодилы напали на мужчину и его спутницу.

«Джон Боуман и Розмари Митчелл подверглись нападению, когда они плавали в кишащем крокодилами водоеме Мпопома в Национальном парке Матобо, — сообщил представитель парка Тинаше Фараво (Tinashe Farawo). — Обоих срочно доставили в больницу, однако Боуман погиб в пути». Митчелл получила серьезные травмы и находится в отделении интенсивной терапии в больнице Булавайо.

Как отмечается, пара путешествовала вместе с коллегами. Гражданство туристов не уточняется.

Сотрудники парка после произошедшего призвали туристов не приближаться к диким животным, которые могут быть опасны. Они также выразили сожаление, что погибший и пострадавшая использовали для катания запрещенные в Матобо надувные лодки, не обеспечивающие безопасности.

Ранее сообщалось, что турист из американского штата Флорида Джефф Свиденхельм серьезно пострадал на Бали, пытаясь отобрать у обезьяны свою кепку с символикой его любимой футбольной команды. Он залез за животным на крышу здания, не удержался и упал с 10-метровой высоты.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.01.2018 13:49|

Под суд. По 25 лет каждому.

Гость|04.01.2018 15:30|

Кому?Любому выловленному крокодилу?

Имя: Гость
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