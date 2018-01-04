Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|4 янв 2018|18:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-5oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

В стране и мире | Акунин выложил главу последнего романа о Фандорине

04.01.2018|12:09
Печать

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) опубликовал первую главу последней книги об Эрасте Фандорине. Отрывок он выложил на своей странице в Facebook.

Новая книга называется «Не прощаюсь». «Новогодний подарок фандоринским читателям. Последний роман серии "Приключения Эраста Фандорина" выйдет только в феврале, но вот первая глава. Из нее вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе», — говорится в сообщении.

В октябре 2017 года Акунин сообщил, что закончил последний роман серии «Приключения Эраста Фандорина». Он должен выйти 8 февраля, в 20-ю годовщину публикации первой фандоринской книги — «Азазель».

Серия романов о детективе Эрасте Фандорине началась в 1998 году. Произведения цикла в общей сложности были переведены более чем на 30 языков мира. Романы «Азазель», «Турецкий гамбит» и «Статский советник» экранизированы.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!