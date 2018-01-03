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В стране и мире | Ученые определили самый привлекательный тип женщин

03.01.2018|10:38
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Мужчинам больше нравятся блондинки, нежели брюнетки. Таковы данные масштабного исследования, проведенного специалистами Аугсбургского университета в американском штате Миннесота, пишет Daily Mail.

Исследователи показывали 110 мужчинам фотографии повернутых к объективу спиной женщин со светлыми, черными волосами и шатенок. Как выяснилось, блондинок большинство представителей сильного пола посчитали более привлекательными и молодыми. Ученые объясняют это тем, что с возрастом волосы обычно темнеют, и более светлые выглядят более молодыми.

В то же время большинство мужчин признались, что для брака и создания семьи скорее бы выбрали женщин с темными волосами и шатенок, так как блондинки, по их мнению, более легкомысленны.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что ученые нашли секрет женской стройности. По мнению ученых, реже сталкиваются с ожирением женщины с высоким достатком и хорошим образованием.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.01.2018 10:52|

К пинзе это не имеет отношения, здесь берут всех, кто лезет в койку и быстрее забрюхатит, с ожирением, кривых, хромых, тупых, хабалок, блондинок или крашеных - не имеет значения.

Гость|03.01.2018 10:56|

И даже нищебродок берут, что похвально, благотворительность. Однако ж выселять своих родителей в деревню без удобств ради фри из дерени это, по-моему, финиш.

Гость|03.01.2018 12:05|

Гость писал(a):

К пинзе это не имеет отношения, здесь берут всех, кто лезет в койку и быстрее забрюхатит, с ожирением, кривых, хромых, тупых, хабалок, блондинок или крашеных - не имеет значения.
Ты спутал Пензу со своим сгнившим селом . Тебе там только деффективные хабалки и дают . И то за мешок картошки .

Гость|03.01.2018 12:15|

Как ни новость на пензенском форуме, так обязательно срач про село. У вас там детская травма что ли в отношении сельских жителей? Или вас коробит, что 98% населения Пензы - выходцы из сел и деревень? Задолбали чесслово. Возьмите другой ориентир что ли - Москву, Нью-Йорк, Лондон наконец.

Гость|03.01.2018 12:19|

Гость писал(a):

Ты спутал Пензу со своим
Ну ты ничего не попутал, а то как бы не пришлось доживать в болоте, без туалета и удобств.

Гость|03.01.2018 12:44|

Гость писал(a):

здесь берут всех, кто лезет в койку и быстрее забрюхатит, с ожирением, кривых, хромых, тупых, хабалок, блондинок или крашеных
Это приворот.

Гость|03.01.2018 12:54|

пипец... ученые... с возрастом волосы, как правило, седеют, а не темнеют)))) т.е. каждая женщина с возрастом превращается в блондинку)))) хотя, мож в Америке все наоборот

Гость|03.01.2018 13:02|

Местные мне напоминают жителей леса из "Поворот не туда" - тупо койка - приплод - загс.

Гость|03.01.2018 13:38|

Гость писал(a):

Местные мне напоминают жителей леса из "Поворот не туда" - тупо койка - приплод - загс.

тебе самое то, резиновая кукла, вазелин, рука, приплода нет.))))

Гость|03.01.2018 13:41|

Гость писал(a):

нет.))))
им и весело так же, как тем в фильме...

Гость|03.01.2018 13:43|

Гость писал(a):

Как ни новость на пензенском форуме, так обязательно срач

Какой форум такие и комментаторы, какая новость такой и срач.

Гость|03.01.2018 13:47|

Гость писал(a):

акой форум такие и комментаторы
А вот некто себя узнал, наверное

Гость|03.01.2018 13:47|

А у учёные не определили привлекательный тип пензенских мужиков.?

Гость|03.01.2018 13:51|

Для учёных это будет невыполнимой,т.к.в Пензе мужиков нет,они вывелись много лет назад.Остались,никчемные алкаши,бездари,лентяи.

Гость|03.01.2018 13:56|

Это точно, ищут обеспеченных с квартирой, машиной,с должностью,а у самих за душой кроме ситцевых трусов в цветочек ничего, и нет стремления,что-то менять в лучшую сторону.

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Имя: Гость
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