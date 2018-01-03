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В стране и мире | Трамп померился ядерной кнопкой с Ким Чен Ыном

03.01.2018|10:45
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Президент США Дональд Трамп считает, что американская ядерная кнопка гораздо больше и мощнее, чем северокорейская. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что "ядерная кнопка всегда у него столе". Может кто-нибудь из представителей его истощенного и голодающего режима, пожалуйста, сообщить ему, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и мощнее, чем его. И моя кнопка работает!» — написал президент.

В новогодней речи Ким Чем Ын заявил, что Северная Корея в 2017 году завершила создание своих ядерных сил. По его словам, вся территория США «окажется в зоне поражения» в случае принятия Пхеньяном решения о нанесении удара. «Ядерная кнопка лежит на моем рабочем столе», — указал он.

Отношения Вашингтона и Пхеньяна обострились после прошедших в Северной Корее испытаний ядерного оружия и баллистических ракет. В сентябре 2017 года Трамп пообещал разобраться с Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой». В ответ Северная Корея пригрозила нанести в неожиданный момент «невообразимый удар» по американской территории.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.01.2018 11:26|

В связи с последними высказываниями Трампа (о том, у кого ядерная кнопка больше) ему на email стал приходить спам вроде такого:

"Увеличь свою ядерную кнопку на 5 см всего за неделю! Простой и надёжный рецепт по ссылке!"

Гость|03.01.2018 12:04|

Да ты прирожденный шутник, как я погляжу. Ну что ж, осталось только нажать на эти кнопки и мы посмеемся все вместе))

Гость|03.01.2018 12:21|

Гость писал(a):

Да ты прирожденный шутник, как я погляжу. Ну что ж, осталось только нажать на эти кнопки и мы посмеемся все вместе))
Извини , но я трогать их " кнопки " не собираюсь ))

Гость|03.01.2018 12:29|

Трамп и Ким Чен Ын меряются достоинствами:

-У меня есть кнопка и она всегда под рукой,- с гордостью сказал Ын.

-У меня кнопка гораздо больше, и она работает(!), - парировал Трамп.

Гость|03.01.2018 12:54|

Гость писал(a):

Да ты прирожденный шутник, как я погляжу. Ну что ж, осталось только нажать на эти кнопки и мы посмеемся все вместе))
У США другая система- Nuclear Football, так как выполнен в виде сумки из черной кожи, по форме напоминающей мяч, используемый в американском футболе. В этой кожаной сумке скрывается титановый ящик с пластиковой карточкой — «санкционирующей пластинкой», ящик закрыт на кодовый замок. Распечатав карточку, президент может узнать код, используемый для активации американского ядерного арсенала. Помимо этого, там же содержится 30-страничная инструкция о порядке действий президента в случае начала ядерной войны. Среди прочего там содержится информация обо всех доступных президенту секретных бункерах.По сути ,эта система экстренной связи с ЗКП стратегического звена.

Гость|03.01.2018 14:06|

Штирлиц?

Гость|03.01.2018 15:18|

Гость писал(a):

Штирлиц?
Кот!

Имя: Гость
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