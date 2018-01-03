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В стране и мире | Француз-экстремал оставил жену и поехал покорять Якутию

03.01.2018|10:03
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Путешественник из Франции Ив Шалуан решил совершить веломарафон по Якутии. Велосипедист уже проехал более 700 километров по самому холодному региону России и планирует доехать до Оймякона, сообщает РЕН ТВ.

Ив путешествует в 40-градусный мороз на велосипеде, который несколько раз ломался, не выдерживая низкой температуры. В поездке французу пришлось вместо купленной заранее дорогой современной экипировки приобрести новую одежду, рассчитанную на суровый российский климат.

Жена туриста отказалась сопровождать его, однако помогает ему на расстоянии и наблюдает за его передвижениями по координатам GPS.

Француз путешествует на велосипеде в седьмой раз, и это самый экстремальный его маршрут. По пути он встречает людей, которые приглашают его в гости, дают советы, дарят теплые вещи.

За время поездки он немного научился говорить по-русски. По словам Ива, он привык надевать трое носков и ощутил удобство валенок.

Ранее сообщалось, что шотландец совершил кругосветное путешествие на велосипеде за 79 дней.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.01.2018 15:53|

Ив Шалуан либо давно уже не шалуан,либо после этой поездки совсем не шалуан.

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