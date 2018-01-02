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В стране и мире | В России запретили алкогольные энергетики

02.01.2018|11:10
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В России с 1 января 2018 года запрещаются производство и продажа слабоалкогольных напитков с тонизирующими веществами. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, поправки в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты России были приняты в конце июля 2017 года.

Изменения касаются алкогольной продукции с содержанием этилового спирта менее 15 процентов объема готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества (компоненты). Также предусматривается, что перечень «запретных» тонизирующих веществ устанавливается ведомством, уполномоченным правительством России.

Этими же поправками с 1 января запрещается розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции, в том числе дистанционным способом, а также розничной продажи спиртосодержащей непищевой продукции с использованием торговых автоматов.

Источник — lenta.ru
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