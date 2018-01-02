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В стране и мире | Россия возобновила разработку многоразовой ракеты

02.01.2018|11:13
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Российский Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева (ГРЦ) разрабатывает ракету многоразового использования. Об этом сообщил генконструктор предприятия Владимир Дегтярь, передает во вторник, 2 января, «Интерфакс».

По его словам, это полностью многоразовая, одноступенчатая ракета-носитель вертикального взлета и посадки «Корона». Проект был заморожен в 2012 году, а теперь возобновлен.

Дегтярь отметил, что на сегодняшний день в США уже отработали технологию мягкой посадки первой ступени ракеты-носителя Falcon и ее повторного использования. «Наша разработка — ракета-носитель "Корона" — в отличие от американской не имеет отделяемых ступеней и фактически является космическим кораблем мягкого взлета и посадки, что открывает дорогу к реализации дальних межпланетных полетов с экипажами на борту», — указал он.

ГРЦ является одним из крупнейших научно-конструкторских центров России по разработке ракетно-космической техники. С 1992 по 2012 год центр вел работу над «Короной», в частности, были определены ключевые технические и технологические решения. Затем проект заморозили из-за отсутствия финансирования.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX может быть повторно использована. На нее установлено оборудование для возврата и вертикального приземления на посадочную площадку или плавающую платформу. В октябре 2017 года ступень загорелась сразу после посадки на морскую платформу.

В декабре американская компания Blue Origin испытала многоразовую систему New Shepard 3. Запуск и приземление одноименной ракеты и модернизированной капсулы были признаны успешными.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.01.2018 11:43|

penzainform.ru писал(a):

ГРЦ является одним из крупнейших научно-конструкторских центров России
Пока финансирование РПЦ больше финансирования ГРЦ толку не будет.

Гость|02.01.2018 11:52|

разработали новую ракету которая может бесконечно много раз падать в океан?

Гость|02.01.2018 13:23|

когда бабло закончилось начали разрабатывать...

ужель в 2012 году была хуже ситуация?

Все это похоже на запудривание мозгов перед концом.

Гость|02.01.2018 13:40|

"Невообразимо", Путин рассказал о советском сверхзвуковом пассажирском самолете Ту-144, совершившим первый полет полвека назад. А что сделано «невообразимого» за последние четверть века, только распад СССР.

Гость|02.01.2018 13:46|

Ха-ха-ха!

Гость|02.01.2018 13:47|

Гость писал(a):

А что сделано «невообразимого» за последние четверть века
Невообразимо много украли всего и более триллиона баксов вложили в западную экономику.

Гость|02.01.2018 13:58|

На многоразовую гранату уже выделено 80 млрд рублей

Гость|02.01.2018 14:02|

когда то делали ракеты...

Гость|02.01.2018 14:09|

Шайка Тупина умеет только " осваивать " бюджетные деньги .

Гость|02.01.2018 15:28|

А зачем? Разве после одного Искендера кому то что то еще непонятно будет?

Гость|02.01.2018 15:32|

ты видать молодой еще, про мирный космос не слыхал...

Гость|02.01.2018 16:09|

Гость писал(a):

ты видать молодой еще, про мирный космос не слыхал...
Он перепИл . Или перЕпел ))

Гость|02.01.2018 16:17|

penzainform.ru писал(a):

Наша разработка — ракета-носитель "Корона"

Без освящения не полетит

Гость|02.01.2018 16:21|

хоть и с освещением все равно не полетит

Гость|02.01.2018 16:57|

а сколько же в эту ракету надо топлива лишнего заливать для мягкой посадки?!

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Имя: Гость
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