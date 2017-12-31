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В стране и мире | В Германии назвали причину для нормализации отношений с Россией

31.12.2017|10:46
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Европа должна быть заинтересована в том, чтобы отношения Москвы и Вашингтона улучшились, это может способствовать в том числе решению конфликта вокруг Северной Кореи. Об этом заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль, пишет ТАСС.

«Именно мы в Европе должны быть заинтересованы в том, чтобы отношения между США и Россией стали лучше. В конце концов только США и Россия — при поддержке Китая — могут предотвратить распространение ядерного оружия», — сказал он.

По словам Габриэля, Берлин прилагает максимум усилий для улучшения отношений между Россией и США. При этом заметил, что военное решение проблемы КНДР приведет к многочисленным жертвам. В то же время, по мнению главы МИД ФРГ, бездействие может спровоцировать у других государств повторение опыта Северной Кореи.

26 декабря Габриэль заявил, что в ближайшие годы не видит Украину членом Евросоюза.

Источник — lenta.ru
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Гость|31.12.2017 11:19|

Перечитал статью дважды. И какая причина нормализации отношений ГЕРМАНИИ с Россией?

Гость|31.12.2017 11:46|

penzainform.ru писал(a):

По словам Габриэля, Берлин прилагает

Говорильня и пустозвонство.

Гость|31.12.2017 12:53|

Гость писал(a):

По словам Габриэля, Берлин прилагает

Говорильня и пустозвонство.

это - на публику. а по существу (тет-а-тет, так сказать) оговаривается: 1. в цярицы - вновя - немку чистокровну-лютеранку. 2. 50% министров-прохвоссеров-мядьецины-прасвящению - из немцев опять жа. 3. 100% вооружённых и прочих сил - исключительно с майора и выше - пруссаки и прочаа баварцы (славяне со своими шапками - надоели кароче). вот и торгуются, в тихаря. и сам от гарант даааавно онемечился - можа только покуда стесняется признаться. на 8 марта подарок такой делать никому панимашь не будет... вот опосля чуток

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