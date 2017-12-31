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В стране и мире | Старушки устроили побоище из-за картошки в Латвии

31.12.2017|10:11
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Две пожилые женщины устроили драку в рижском супермаркете. Об этом РИА Новости сообщил журналист Владимир Дорофеев, которому пришлось разнимать женщин.

По его словам, потасовка возникла в торговом центре «Maxima» в микрорайоне Плявниеки. «Причиной драки бабушек из-за картошки послужило выяснение обстоятельств, кто за кем стоял, и кто имеет первоочередное право на выбор корнеплодов, а также на преимущественное право поучать в предновогодний день других покупателей», — рассказал Дорофеев.

Как сообщает журналист, при драке пострадал юный покупатель лежавшей рядом с картошкой морковки. Он попытался влезть в спор бабушек, и они начали оскорблять его.

В начале ноября в одном из рижских кафе устроили драку с британскими военнослужащими. Как посчитали в Лондоне, инцидент подстроили агенты из России.

Источник — lenta.ru
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Гость|31.12.2017 11:42|

Браво !!!Смешной опус))).особенно порадовали "ЛАТВИЙСКИЕ СТАРУШКИ"--с КИТАЙСКИМИ лицами,жалко,что нельзя послушать их национальный ЛАТВИЙСКИЙ говор))))

Гость|31.12.2017 14:14|

Пензенские журналисты не отличают китайцев от латышей.

Гость|31.12.2017 14:19|

Латвия одна из провинций Китая, а вы наверно и не знали.. скоро и до нас добрутся, без картошки оставят.надо запасать

Гость|31.12.2017 14:48|

Еще кто-то верит нашим СМИ?..

Гость|31.12.2017 15:02|

Гость писал(a):

Браво !!!Смешной опус))).особенно порадовали "ЛАТВИЙСКИЕ СТАРУШКИ"--с КИТАЙСКИМИ лицами,жалко,что нельзя послушать их национальный ЛАТВИЙСКИЙ говор))))
Дурик , не обольщайся , ЛАТВИЙСКИЕ - не значит латышки . 146 % это были русские старухи . Их там море .

Гость|31.12.2017 15:06|

Гость писал(a):

Браво !!!Смешной опус))).особенно порадовали "ЛАТВИЙСКИЕ СТАРУШКИ"--с КИТАЙСКИМИ лицами,жалко,что нельзя послушать их национальный ЛАТВИЙСКИЙ говор))))
Вы дурак ? Во - первых Фото не из Латвии , во - вторых ЛАТЫШСКИЕ - не национальность , а государственная принадлежность . 100% это были русские хабалки коих в Латвии около миллиона .

Гость|31.12.2017 15:08|

Гость писал(a):

Еще кто-то верит нашим СМИ?..
Таких дятлов у нас 80 % .

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