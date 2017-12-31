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В стране и мире | На 2018 год предрекли худший кризис со времен Второй мировой войны

31.12.2017|13:27
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В новом году может произойти худший гуманитарный кризис с 1945 года. Об этом заявила государственный секретарь Великобритании по международному развитию Пенни Мордаунт, сообщает The Telegraph.

В марте ООН посчитала, что крупнейший со времен основания организации гуманитарный кризис наступил в 2017 году. Причиной тому стали события в Йемене, Нигерии, Сомали и Южном Судане.

Однако, по мнению Пенни Мордаунт, самые тяжелые времена еще впереди. «Хотя 2017-й был годом ужасных гуманитарных кризисов, 2018-й может стать ещё более мрачным», — отметила она.

На преодоление последствий кризиса Великобритания решила выделить в фонд ООН дополнительно 21 миллион долларов. Эти средства должны пойти на обеспечение питьевой водой и продуктами питания нуждающихся.

Источник — lenta.ru
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