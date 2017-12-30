30.12.2017 | 14:09

Корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов опубликовал в своем канале в Telegram фотографию со встречи президента России Владимира Путина с военнослужащими, которые участвовали в антитеррористической операции в Сирии. На снимке запечатлено, как глава государства вручает ефрейтору Сил специальных операций Денису Портнягину медаль «Золотая Звезда» — знак отличия к званию Героя России.

«Подвиг, который он совершил в Сирии, засекречен. Узнаем, видимо, через много лет», — написал журналист.

Посвященный военной тематике Telegram-канал 338 отмечает, что более подробная информация о подвиге Портнягина может появиться в середине или конце февраля. 27-го числа этого месяца в России отмечается День Сил специальных операций, установленный в 2015 году.

В Минобороны России «Комсомольской правде» сообщили, что ефрейтор награжден за выполнение особых спецзадач. «Большего пока сказать не можем», — добавил неназванный представитель ведомства.

Встреча Владимира Путина с военнослужащими состоялась 28 декабря в Кремле.