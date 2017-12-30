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В стране и мире | В сети показали совершившего засекреченный подвиг российского спецназовца

30.12.2017|14:09
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Корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов опубликовал в своем канале в Telegram фотографию со встречи президента России Владимира Путина с военнослужащими, которые участвовали в антитеррористической операции в Сирии. На снимке запечатлено, как глава государства вручает ефрейтору Сил специальных операций Денису Портнягину медаль «Золотая Звезда» — знак отличия к званию Героя России.

«Подвиг, который он совершил в Сирии, засекречен. Узнаем, видимо, через много лет», — написал журналист.

Посвященный военной тематике Telegram-канал 338 отмечает, что более подробная информация о подвиге Портнягина может появиться в середине или конце февраля. 27-го числа этого месяца в России отмечается День Сил специальных операций, установленный в 2015 году.

В Минобороны России «Комсомольской правде» сообщили, что ефрейтор награжден за выполнение особых спецзадач. «Большего пока сказать не можем», — добавил неназванный представитель ведомства.

Встреча Владимира Путина с военнослужащими состоялась 28 декабря в Кремле.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.12.2017 14:13|

Чё только не придумают)))самому Путину хоть рассекретили подвиг?)

Гость|30.12.2017 14:14|

УДАЧИ ИМ И ЗДОРОВЬЯ.

Гость|30.12.2017 14:25|

penzainform.ru писал(a):

медаль «Золотая Звезда» — знак отличия к званию Героя России.
Что не хрена не понял, кто специалист чем же наградили причем здесь к званию героя России.

Гость|30.12.2017 14:30|

Видно иголовцев от чуханил.

Гость|30.12.2017 15:02|

Пиндосовских инструкторов видимо отстреливал.

Гость|30.12.2017 17:36|

их в Россию возвращать нельзя, люди которые привыкли грабить и убивать, убивать и грабить похоронят саму Россию. правда в скором будущем Россия как такова превратится как минимум в несколько независимых республик. породившие ветер, пожинают бурю.

Невзоров.

Гость|30.12.2017 17:39|

Гость писал(a):

чем же наградили причем здесь к званию героя России.
а ведь Рамзанка дыров Герой России, который первого русского убил в 16 лет.

и это сказал он.

это к тому , кому у нас дают героев

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