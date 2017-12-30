Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|30 дек 2017|18:11
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  68.87  |  $  57.60
 

В стране и мире | В болезни Табакова обвинили стоматологов

30.12.2017|16:11
Печать

Тяжелое состояние народного артиста СССР Олега Табакова стало следствием невнимательности стоматологов одной из элитных частных клиник. Об этом в субботу, 30 декабря, сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, серьезный воспалительный процесс был спровоцирован установленными актеру зубными имплантами. Врачи клиники, где лечатся многие театральные деятели, не обратили на возникшие осложнения должного внимания. В результате у Табакова развился сепсис.

Ранее в декабре сообщалось, что Табаков пришел в сознание после того, как его ввели в искусственную кому. Отмечалось, что актер практически никого не узнавал. В состояние медикаментозной седации его ввели для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов.

82-летнего актера госпитализировали в отделение реанимации Городской клинической больницы имени Пирогова в конце ноября. По сообщениям СМИ, у него диагностировали заражение крови. Табакова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а также экстренно прооперировали.

Олег Табаков исполнил роли в таких фильмах, как «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит» и «Человек с бульвара Капуцинов».

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|30.12.2017 17:20|

Да стар он уже и изношен, не стоматологи так другие виноваты окажутся, время оно не молодит и молодость не купить уже.

Гость|30.12.2017 17:31|

сПАСИТЕ , СПАСИТЕ , СПАСИТЕ, РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ МОЁ!!

Жизнь не возможно повернуть назад.

Гость|30.12.2017 17:35|

Гость писал(a):

Да стар он уже
Не стар, а суперстар. Тебе же говорят, гинекологи виноваты

Гость|30.12.2017 18:07|

Только дебилы в 82 года ставят себе имплантанты . Посмотрите видео кто не в курсе , это тяжёлая операция и не для стариков .

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!