30.12.2017 | 11:03

Жительница Уфы проводила на работу мужа, собрала сына в школу и пошла в душ, а когда вышла из ванной, обнаружила под елкой спящего неизвестного мужчину, сообщает ufa.aif.ru. Незнакомец не смог пояснить, как оказался в квартире.

Инцидент, похожий на сцену из кинофильма «Ирония судьбы», произошел 25 декабря. Супруг Альбины Марковой ушел на работу, а она, забыв закрыть за ним дверь, отправилась в душ. А когда вышла из ванной, испуганный ребенок сообщил ей, что в доме чужой человек. Мужчина крепко спал в зале под елкой на полу. Его одежда аккуратно была сложена рядом.

«Я была в ужасе и не могла поверить, что такое могло случиться со мной в собственном доме. Сначала подумала, что, может, муж вернулся и лег спать, но торчавшая макушка явно принадлежала не ему. Потом решила, что это вор, который уснул на месте преступления, — о таких случаях часто же рассказывают», — сообщила женщина.

Вместе с сыном Маркова закрылась в ванной и позвонила мужу. Супруг вернулся и попытался разбудить гостя, но тот был не в состоянии разговаривать. Чтобы выяснить, как его зовут, он залез в рюкзак и нашел зачетку: оказалось, что незнакомец — студент 4-го курса медицинского вуза. Молодой человек откликнулся на фамилию, а потом смущенно спросил: «Подскажите, пожалуйста, в какой обуви я пришел?»

Незадолго до происшествия Марковы переехали в новую квартиру на улице Красина. «Друзья, которым мы рассказали эту историю, конечно же, стали шутить, мол, а вдруг судьба. Но муж отрезал: "Нет, на сей раз Ипполит был более настойчив", и "алкоголик из Москвы" пошел искать свою судьбу дальше», — добавила женщина.