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В стране и мире | Россиянка вышла из душа и нашла под елкой спящего незнакомца

30.12.2017|11:03
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Жительница Уфы проводила на работу мужа, собрала сына в школу и пошла в душ, а когда вышла из ванной, обнаружила под елкой спящего неизвестного мужчину, сообщает ufa.aif.ru. Незнакомец не смог пояснить, как оказался в квартире.

Инцидент, похожий на сцену из кинофильма «Ирония судьбы», произошел 25 декабря. Супруг Альбины Марковой ушел на работу, а она, забыв закрыть за ним дверь, отправилась в душ. А когда вышла из ванной, испуганный ребенок сообщил ей, что в доме чужой человек. Мужчина крепко спал в зале под елкой на полу. Его одежда аккуратно была сложена рядом.

«Я была в ужасе и не могла поверить, что такое могло случиться со мной в собственном доме. Сначала подумала, что, может, муж вернулся и лег спать, но торчавшая макушка явно принадлежала не ему. Потом решила, что это вор, который уснул на месте преступления, — о таких случаях часто же рассказывают», — сообщила женщина.

Вместе с сыном Маркова закрылась в ванной и позвонила мужу. Супруг вернулся и попытался разбудить гостя, но тот был не в состоянии разговаривать. Чтобы выяснить, как его зовут, он залез в рюкзак и нашел зачетку: оказалось, что незнакомец — студент 4-го курса медицинского вуза. Молодой человек откликнулся на фамилию, а потом смущенно спросил: «Подскажите, пожалуйста, в какой обуви я пришел?»

Незадолго до происшествия Марковы переехали в новую квартиру на улице Красина. «Друзья, которым мы рассказали эту историю, конечно же, стали шутить, мол, а вдруг судьба. Но муж отрезал: "Нет, на сей раз Ипполит был более настойчив", и "алкоголик из Москвы" пошел искать свою судьбу дальше», — добавила женщина.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.12.2017 11:36|

Ну вот, сначала студент медик, в конце диагноз- алкаш. Что ж так грубо. Мальчонка может все зачёты сдал, к экзаменам допустили, а вы алкаш. Может первый раз, по неопытности.... Успешных экзаменов

Гость|30.12.2017 11:37|

:)))из таких студентов вырастают знаменитые и талантливые люди. Если не сопьется.

Гость|30.12.2017 12:45|

Гость писал(a):

Ну вот, сначала студент медик, в конце диагноз- алкаш.
ну какой алкаш-то? алкоголик из Москвы - это цитата из фильма, нагуглите видео и поймёте

Гость|30.12.2017 13:09|

Начали давать последствия тридцатилетнего просмотра зомбофильма.

Гость|30.12.2017 13:30|

Гость писал(a):

Начали давать последствия тридцатилетнего просмотра зомбофильма.
Лучшего фильма пока не сняли . Видно ума не хватает . Шахназарову некогда , весь ушёл в политику и не вылазает с жидовского клуба жида Соловьёва .

Гость|30.12.2017 16:44|

Сочинили зачетно. На "троечку".

Гость|30.12.2017 16:51|

Всё понятно . Не того парня посадили в самолёт .

Гость|30.12.2017 17:02|

Не первый раз, видимо, забегал к хозяюшке, "автопилот" не подвел)

Гость|30.12.2017 17:04|

У автопилота еше хватило сил раздеться, сложить аккуратно вещи и... все! Морфей победил! Секса не случилось.Обида.Звонок мужу.

Гость|30.12.2017 17:09|

Да ладно. В ужасе она была. Весь год мечтала наверно о добром молодце. Нате получите.

Имя: Гость
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