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В стране и мире | Путин простил долги россиянам

30.12.2017|09:58
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Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает индивидуальных предпринимателей и физических лиц от выплат долгов по налогам, которые были сформированы до 1 января 2015 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон признает безнадежными к взысканию и подлежащими списанию ряд обязательств российских граждан. Среди них: недоимка и пени по транспортному налогу, налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, образовавшиеся у физических лиц по состоянию на 1 января 2015 года.

Аналогично будут списаны недоимки по налогам, пени и штрафы индивидуальных предпринимателей, которые образовались до 1 января 2015 года. Это касается недоимок по страховым взносам, задолженности по пеням и штрафам индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов на 1 января 2017 года.

Списание не будет распространяться на недоимки по налогу на добычу полезных ископаемых, акцизов и налогов, связанных с перемещением товаров через границу.

Предложение о списании долгов было озвучено президентом 14 декабря 2017 года. Тогда Путин пояснил, что некоторые налоги ложатся «тяжелым бременем на граждан и на бизнес», и такая ситуация не отвечает не только интересам рядовых граждан и предпринимателей, но и государства.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.12.2017 10:15|

Эх. Знал бы, не платил.

Гость|30.12.2017 10:34|

Заголовок???

Гость|30.12.2017 10:42|

Гость писал(a):

Заголовок???
Наместник Бога на земле Русской простил унылым нищим холопам их копейки

Гость|30.12.2017 10:46|

Царь всея Руси снизошёл до очередной подачки будто из своего кармана! Именно так преподносятся его деяния в последнее время в преддверии выборов.Благодетель!!!

Гость|30.12.2017 10:52|

РУТЕНИЙ 106

Путин из кожи лезет , чтобы хоть подкупом нищих выиграть выборы . Но это ему не удастся . В России появился куда более достойный человек - П.Н. Грудинин . Он снесёт забронзовевшую статую коррупции и произвола

Гость|30.12.2017 10:54|

Все совершенно не так. Это не подачка, и мы все не холопы. Это нормальный шаг состоявшегося политика. Он не всемогущ. Он делает то, что у него получается в рамках сложившейся ситуации в стране.

Гость|30.12.2017 10:58|

1996г. Цель компании Чубайса (Ельцина) – не дать коммунистам вернуться к власти ----- 2017г. цель компании Путина не допустить Грудининского социального преобразования общества.

Гость|30.12.2017 10:58|

Махровая коррупция и произвол на местах, в регионах, из которых выдвигают для крышевания прокуроров и следователей в Москву. Вот тут можно сказать, что холопы сидят на кухне и боятся лишний раз жалобу написать. Как бы чего не вышло.Вы попробуйте. И где Вы еще господа возьмете второго Путина?!

Гость|30.12.2017 11:05|

Гость писал(a):

Гость|30.12.2017 10:54|

Все совершенно не так. Это не подачка, и мы все не холопы. Это нормальный шаг состоявшегося политика.

Дурак ты гость. А если не дурак то - п е ч е н ю ш н и к.

Каково фермерам, предпринимателям которые не могут конкурировать с однодневками, откатчиками, вот этими которые не платят, неофициалами у которых налогов нет и штрафы в сотни раз меньше?

Глупый поступок.

Грудинин так бы не поступил.

Гость|30.12.2017 11:29|

Гость писал(a):

Он делает то, что у него получается в рамках сложившейся ситуации в стране.
А что получается? А ничего хорошего. То, что в нормальных странах давно является повседневной нормой, в России выдается за колоссальные достижения, да и того не видать.

Гость|30.12.2017 11:33|

Интересно, а электричество отключили у семьи за неуплату,муж после операции, жена на 2-х работах, в долгах как в шелках.

Гость|30.12.2017 11:52|

Гость писал(a):

Все совершенно не так. Это не подачка, и мы все не холопы. Это нормальный шаг состоявшегося политика. Он не всемогущ. Он делает то, что у него получается в рамках сложившейся ситуации в стране.

РУТЕНИЙ 106

Подачка перед выборами случайность ?

Не думаю !

И хреново у него получается , тем более , что ситуацию он складывал лично все последние 18 лет . И , потом , зачем обещать народу то чего не можешь выполнить ? !

Гость|30.12.2017 12:09|

Обязательно !

Гость|30.12.2017 12:54|

1996г. Лебедь был «стратегическим партнером» Ельцина, в избирательную кампанию которого вкладывались немалые средства, и он позволил оттянуть на себя немалую часть патриотического электората, выступая при этом за быстрое окончание чеченской войны. ---2017г. Для интриги неожиданно ввели Грудинина (Трамп – «козырь»?), надеясь, что это не раскрученный кандидат. Также стремительно следовало бы Навальному после неудачи с выдвижением предложить своему электорату поддержать П.Грудинина, отказавшись от амбиций по бойкоту. Т.к. Собчак обещала снять свою кандидатуру в случае допуска Навального, то и в данной ситуации она могла бы это сделать, увеливая электорат ПГ..

Гость|30.12.2017 13:04|

Списал с барского плеча долги, которые государство и так признало безнадежными и должно было списать по закону спустя 3 года- как раз с 1 января 2018. Щедр государь за нас счет.

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