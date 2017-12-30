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В стране и мире | Органы погибшего под штангой подростка спасли семерых

30.12.2017|12:24
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Органы подростка, который погиб в австралийском городе Брисбен, штат Квинсленд, спасли жизни семи человек. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Органы 15-летнего Бена Шоу трансплантировали троим детям и четверым взрослым. Три ребенка получили его сердечные клапаны. Кроме того, двум пациентам пересадили глаза погибшего подростка.

27 сентября Шоу занимался в спортзале и уронил на себя штангу массой 98 килограммов. Его извлекли из-под груза спустя 30 минут. Подростка доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Через три дня родители Шоу приняли решение отключить аппарат жизнеобеспечения.

В сентябре сообщалось, что органы, которые пожертвовала умирающая 13-летняя девочка из Великобритании, спасли жизни восьмерым. Причиной смерти был разрыв аневризмы сосуда головного мозга.

Источник — lenta.ru
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Гость|30.12.2017 12:31|

Ильин, Слабо?

Гость|30.12.2017 12:34|

Короче, разобрали на запчасти

Гость|30.12.2017 12:39|

Наши " специалисты " с 1991года воруют людей на распил .

Гость|30.12.2017 12:48|

получили его сердечные клапаны

С гидрокомпенсаторами, и дабл ваносом

Гость|30.12.2017 13:21|

Гость писал(a):

Гость|30.12.2017 12:31|

Ильин, Слабо?

И при чем тут Ильин? Или ты настолько дурак, что только это и знаешь?

Гость|30.12.2017 16:21|

penzainform.ru писал(a):

Подростка доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь.

Спасти не смогли. Почему тогда других спасли, а его разобрали на составляющие?

Гость|30.12.2017 17:43|

Гость писал(a):

Наши " специалисты " с 1991года воруют людей на распил .
особенно это сейчас распространено в Сирии и ДЛНР на потоке

Имя: Гость
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